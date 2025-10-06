Igor Kmeťo išiel s kožou na trh: Keby moje deti boli GRÁZLI ako JA, roztrhal by som ich v zuboch!

BRATISLAVA - Igor Kmeťo má obrovský dôvod na radosť! Dočkal sa knihy o vlastnom živote, ktorá nesie príznačný názov Stalo sa, prisahám…. Publikácia vznikla z pera spisovateľky Mariky Studeničovej a odhaľuje jeho veselšie aj temnejšie stránky.
„Tak som rád, že prvá kniha v živote. Robili sme to vyše rok a pol, podarilo sa to,“ prezradil hudobník, pre ktorého išlo o splnený sen. Napriek varovaniam najbližších sa rozhodol hovoriť otvorene. „Bratia mi hovorili, že nedávaj tam horšie veci. Ale chcem písať o sebe a chcem povedať ľuďom pravdu, mal som aj temné chvíle, ale mal som celý život veselý,“ priznal otvorene legendárny muzikant, ktorý sa v životopisnej knihe rozhodol ísť s kožou na trh!
Čitateľ sa tak v jeho životnom príbehu dozvie, že do pätnástich rokov mal problémy so správaním, partia z bratislavských ulíc ho ťahala do prúserov a rodičia o ničom netušili. „Vedel som veľmi dobre klamať,“ hovorí úprimne. Až keď prišiel futbal, hudba a prvé vážne povinnosti, obrátil svoj život správnym smerom.
Problémové obdobie dokonca nevyriešila ani prísna otcovská ruka a ako priznal, zďaleka nelietali len facky. „Keby len facky, ale aj remene! My sme boli jeden horší jak druhý. Otec bol policajt, ale nás bolo šesť chlapcov, neustrážil to,“ usmieva sa Kmeťo a priznáva, že to rodičia rozhodne nemali jednoduché.
On sám je dnes hrdým otcom štyroch detí a je vďačný, že čo sa týka správania, nešli v šľapajách svojho slávneho otca. „Ja sa teším, že moje decká sa učili hrať, fungovali, trénovali poctivo. Aj keď niekedy mali problémy, ved aj oni mali baby, chodili na diskotéky v noci… ale celkovo som bol spokojný.“ S humorom dodáva, že napriek veku ho občas stále chytí druhá puberta a nejaké vylomeniny má vraj stále v talóne. Aké? To prezradil v rozhovore!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%