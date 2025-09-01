Šokujúci ROZVOD slovenskej herečky: Rok po pôrode dvojčiat... Predstavila NOVÚ LÁSKU!

BRATISLAVA - Bývalá speváčka kapely S hudbou vesmírnou a úspešná herečka Dominika Morávková (35) si svoje súkromie stráži. Čas od času sa však o nejaký detail so svojimi fanúšikmi podelí. Aj tentokrát šokovala odhalením, že so svojím manželom Jánom viac netvorí pár. Predstavila svoju novú lásku!
Dominika Morávková sa vydala v roku 2016 a svojmu manželovi Jánovi Morávkovi porodila štyri deti - dcéru Améliu (8), syna Damiána Huga (4) a minulý rok k nim pribudli dvojičky, chlapci Arun a Viam. Zdalo sa, že rodinka žije v harmónii a prežíva najkrajšie chvíle svojho života. No opak bol, zdá sa, pravdou. Herečka si svoje súkromie prísne stráži...
Tentokrá sa však rozhodla vyjsť s pravdou von a odhaliť, že so svojím manželom viac netvorí pár. Verejnosti na sociálnej sieti Instagram odhalila svojho nového partnera. Ide o hudobníka Mareka Žilinca. „Ľúbime sa s Marečkom a stretnete nás takto spolu. To je celé, čo chem už dlhšiu dobu napísať, aby sa plynulo ďalej,“ napísala k spoločnej fotografii.
Ako dlho tvoria pár už neprezradila, no podľa sociálnych sietí dvojica spolu už dlhšie spolupracuje a už v marci 2024 boli spolu na dovolenke v Indii.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%