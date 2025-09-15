Pondelok15. september 2025, meniny má Jolana, zajtra Ľudmila

Monika Szabó bola najväčší strachopud v rodine: Šialené, čím trápila svojich partnerov!

Premiéra seriálu Neuer. Na snímke Monika Szabó s manželom Zobraziť galériu (13)
Premiéra seriálu Neuer. Na snímke Monika Szabó s manželom (Zdroj: Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Herečka Monika Szabó sa už čoskoro objaví v kriminálnej novinke televízie JOJ – seriáli Neuer. Prípady podľa skutočných vrážd naháňajú hrôzu... a herečka sama priznala fóbie, z ktorých vám padne sánka!

Len prednedávnom sa v jednom z bratislavských kín uskutočnila slávnostná premiéra jojkárskej krimi novinky s názvom Neuer. Krimi čerpá námet z reálny prípadov bratislavského oddelenia vrážd a nechá diváka nahliadnuť do sveta najtemnejších zločinov. Na premiére nechýbala ani herečka Monika Szabó, ktorá si v seriáli zahrá epizódnu postavu – manželku jedného z hlavných hrdinov, ktorého stvárňuje herec Marko Igonda.

V deji síce nebude riešiť vraždy, no jej postava do príbehu zapadne ako kľúčový tichý element. „Tá moja linka nie je taká šialená. Moja epizódna postava nie je súčasťou žiadnej vraždy ani žiadneho vyšetrovania. Ja som len tá trpezlivá žena, ktorá sa objaví,“ zhodnotila herečka s úsmevom. Aj keď v jej prípade išlo len o jeden natáčací deň, Szabó si túto skúsenosť nevie vynachváliť. „Bolo to skvelé. Ja mám veľmi rada obidvoch hlavných predstaviteľov tohto seriálu. Veľmi dobre sa mi s Markom pracovalo, takže som sa veľmi potešila tejto záležitosti.“

Ako však prezradila, ona sama kriminálky a krvavé príbehy nevyhľadáva. A dôvod? Monika bola vraj v minulosti poriadny strachopud! „V noci som musela s každým partnerom chodiť na toaletu,“ zasmiala sa. Duchovia, temné energie či horory s nadprirodzenom – to všetko boli pre herečku doslova nočné mory a zmenu prinieslo až materstvo. Odvtedy z nej strach postupne vyprchal. „Akonáhle sa zo mňa stala matka, tak sa už nebojím.“ Teda... skoro. Aj dnes totiž existujú veci, ktoré v nej vyvolávajú nepríjemné pocity. A nejde len o klasickú fóbiu z pavúkov - herečka priznala naozaj zvláštnu kuriozitku...

Najväčší strach Moniky Szabó: Herečke sa to na vlastných deťoch vrátilo aj s úrokmi! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

