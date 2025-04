Výzva na zápas o titul RFA: Neporazený český talent chce zápas s bývalým UFC bojovníkom

Petr Stříž (Zdroj: RFA)

Stříž však presne vie, proti komu by oň najradšej zápasil a výzvou na tlačovej konferencii pred RFA 22 si ukrojil poriadne veľké sústo. Výzvu totiž adresoval Gustavovi Lopezovi, s ktorým by chcel zápasiť o titul na RFA 23 v Ostrave. Podujatie prebehne v piatok 30. mája a vstupenky si môžete zakúpiť v sieti TicketLIVE.

O titul s Gustavom Lopezom?

Petr Stříž má aktuálne skóre 4-0 a medzi profesionálmi je naďalej neporazený. Keďže nedávno RFA ohlásila podpis bývalého šampióna Oktagonu a bývalého UFC zápasníka Gustava Lopeza, Stříž využil svoju šancu a poslal Lopezovi výzvu. „Videl som, že RFA oznámilo UFC veterána Gustava Lopeza. Chcel by som poriadnu výzvu a chcel by som ho vyzvať na zápas o titul v 61-ke. Sny sa majú plniť, tak kde inde než u nás doma v Ostrave?“ vyhlásil Petr Stříž, pre ktorého by bol zápas s Lopezom suverénne najväčšou kariérnou výzvou.

Medzizastávka

Gustavo Lopez po odchode z Oktagonu naposledy zápasil s Denisom Tripšanským na PML 13 a v rovnakej organizácii sa predstaví aj 3. mája proti neporazenému Šimonovi Bruknarovi. Na túto skutočnosť poukázal aj Boris Marhanský, ktorý načrtol potenciálny scenár, kedy by došlo k titulovému zápasu Stříž vs. Lopez.

„Je to pravda, oznámili sme Gustava Lopeza. On má však ešte o dva týždne zápas v inej organizácii. Pokiaľ sa nezraní a vyjde mu to, my mu túto ponuku určite zreprodukujeme a verím tomu, že tento zápas by mohol byť. Pokiaľ by ho mal víťazný, viem si predstaviť, že by to bol práve ten titulový zápas, ktorý by si mohol mať na domácej pôde,“ povedal promotér RFA o potenciálnom titulovom zápase dvoch elitných bantamových váh.