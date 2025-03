5. kolo Let's Dance: Šokujúci BRBT Drexler a PIKANTNÁ hláška Pociskovej... Filip mi to odpustí!

(Zdroj: TV Markíza)

Tanečná šou Let's Dance je už v plnom prúde. Diváci televízie Markíza si v nedeľu večer mohli vychutnať už piate kolo jubilejnej 10. série. Špeciálnym porotcom sa po Paule Abdul, Petre Polnišovej, Gabike Marcinkovej a Zdenke Studenkovej, stala kráľovná tanečného parketu z roku 2010 - Nela Pocisková. A hneď v úvode sa postarala o poriadnu šou.

Spolu s tanečníkom Matyášom Adamcom si strihla choreografiu, ktorou ohurovali počas jesenného Let's Dance turné. A podobne, ako z nich boli nadšení diváci zo slovenských miest, dostali aj tých v sále Incheby. „Priznám sa, že som mala veľký rešpekt a keď som minulá rok hodnotila Matyáša, tak si pamätám, že zaznela taká veta z mojich úst, že ak by som sa niekedy vrátila k tancu, tak by to bolo s tebou a mne sa to splnilo,“ spomenula po tanci Nela.

Matyáš Adamec a Nela Pocisková (Zdroj: Tv Markíza)

Prvý tanec večera predviedli Marek Rozkoš s Natáliou Horváthovou. Dvojica zatancovala tango na pieseň Sin Rumbo od Otros Aires. „Ja veľmi súzniem s týmto tangom, lebo ja som veľmi podobné mala s Peťom Modrovským, jediný rozdiel bol v tom, že ja som mu vtedy dala facku,“ zahlásila Pocisková. „Až teraz som pochopil jedno japonské príslovie,“ zahlásil Ďurovčík a začal napodobňovať japončinu. Vetu napokon preložil: „Keď Rozkoš tancuje tango, tango sa mení na rozkoš.“

Svojimi slovami ďalej prekvapila aj Tatiana Drexler, ktorá dvojicu chválila. Mala len malé pripomienky a potom zahlásila niečo, čím mnohých prekvapila: „Inak by som rozmýšľala o NAJHORŠOM...“ šokovala a potom sa rýchlo opravila: „Ehm, teda najvyššom hodnotení.“ Dvojica získala 32 bodov.

Marek Rozkoš, Natália Horváthová (Zdroj: Tv Markíza)