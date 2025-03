Expanzia, aká u nás nemá obdobu: RFA bude organizovať turnaj v Dubaji!

Organizácia Real Fight Arena počas turnaja RFA 20 oznámila veľkú novinku. (Zdroj: RFA)

BRATISLAVA - Organizácia Real Fight Arena počas turnaja RFA 20 oznámila veľkú novinku. V roku 2026 expanduje do dvoch nových krajín, pričom okrem Nemecka to budú aj Spojené Arabské Emiráty.

Po Maďarsku a Poľsku to teda budú ďalšie dve nové krajiny, v ktorých RFA zorganizuje galavečer. Práve v Poľsku sa uskutoční aj nasledujúci turnaj RFA 21, ktorý prebehne už túto sobotu v Sosnowci. Vstupenky si môžete zakúpiť v sieti TicketLIVE .

Bývalý manažér Vlasta Čepa

Expanzia do Spojených Arabských Emirátov sa uskutoční vďaka Mariánovi Jakubíkovi, bývalému manažérovi Vlasta Čepa. Ten spojil sily s promotérom RFA Borisom Marhanským a už v nasledujúcom kalendárnom roku budeme svedkami galavečera v Dubaji. „Ja som bol v Dubaji párkrát, stretol som sa tam s mojím kamarátom Majom Jakubíkom. Majo bol kedysi manažérom Vlasta Čepa, my sme sa spoznali práve pri tom, keď som chcel, aby Vlasto podpísal zmluvu u nás. Majo mi hovoril, že toto už dávnejšie riešil pre inú organizáciu, tam to nejako nevyšlo. My sme sa do toho pustili. Naozaj, pracovali sme na tom dosť dlho a som veľmi rád, že tam prišla tá zahraničná investícia a ukážeme sa v tejto krajine,“ povedal Boris Marhanský na tlačovej konferencii o tom, ako celá myšlienka vznikala.

Štyri krajiny mimo Česka a Slovenska