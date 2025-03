Simona Leskovská na derby BĽABOTALA! Kližan sa do nej obul: Je OŽRATÁ?

Martin Kližan naložil Simone Leskovskej (Zdroj: archív)

PRAHA - Športová moderátorka, reportérka, bývalá finalistka Miss Slovensko a momentálne aj účastníčka tanečnej šou Let´s Dance, Simona Leskovská sa stala nechtiac stredobodom pozornosti. No nie tak, ako by si sama priala!

Na slávnom 313. derby pražských "S", kde sa proti sebe postavili Sparta a Slavia, Simona dorazila s veľkým úsmevom, no jej úvod mnohých prekvapil. Od prvých slov pôsobila nesvoja. „Krásny večer, ani ja by som to lepšie nepovedala. Ďakujem za to, že tu dnes môžem byť,“ podarilo sa jej zo seba dostať. Jej bľabotanie zaskočilo určite nejedného diváka, ktorý nie je u Leskovskej zvyknutý na takýto výkon.

Jej nepodareného úvodu sa okamžite chytil tenista Martin Kližan, ktorý si na Simoninom zaváhaní poriadne zgustol. Vo svojom príspevku na sociálnych sieťach spustil provokatívnu anketu: „Je ožratá?“ Sledovateľom ponúkol tri možnosti: ožratá, tréma, má ruské korene.



Tenista zverejnil na svojom Instagrame anketu na adresu Simony Leskovskej. (Zdroj: Instagram)

Reakcie na sociálnych sieťach samozrejme na seba nenechali dlho čakať. Niektorí sa jej zastávali, iní si neodpustili posmešky. Kližanov komentár len prilial olej do ohňa, no pravda je taká, že po úvodnom breptaní sa Simona rýchlo otriasla a pokračovala v moderovaní tak, ako sme u nej zvyknutí – sebavedomo a trefne.

Krásna brunetka možno len doplatila na extrémne vyťaženie. Okrem svojej práce si totiž aktuálne naložila na plecia aj náročné tanečné tréningy v Let’s Dance, ktoré si vyžadujú veľa energie. Alebo žeby predsalen zaúradovala tréma? Aj skúsení profesionáli, ktorí sú zvyknutí na kamery a mikrofóny, môžu totiž občas zaváhať.