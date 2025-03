Nikodým sa mal narodiť o deň skôr, zabránila tomu zvláštna príčina: Špeciálna žiadosť lekárov

Martin Nikodým (Zdroj: STVR)

Zdravie, šťastie, láska - to sa zvykne želať k sviatku, akým je aj Medzinárodný deň žien. Známe tváre STVR však pridávajú aj čosi viac. Marek Gudiak napríklad toto: „Ja všetkým ženám želám, aby sa to neskončilo len tým jedným karafiátom, ale aby celý život mali pri sebe človeka, ktorý im bude prejavovať galantnosť, úctu, a teda aj lásku.“

Martin Nikodým pridáva slová: „Našim žienkam by som zaželal veľa slnka v duši a radosti v každom jednom dni, aby stále žiarili na nás mužov inšpirovali nás tak, ako to neustále robia.“ Zrejme tým myslel svoju súčasnú priateľku Martinu, s ktorou randí od leta minulého roku. Určite aj ju obdaruje k MDŽ nejakým kvietkom, preňho je však tento sviatok obzvlášť výnimočný. „Pre mňa osobne je Medzinárodný deň žien takým špeciálnym sviatkom. Ja som totiž narodený 9. marca. Bola však šanca, že by som sa narodil už 8. V tých časoch sa však MDŽ oslavovalo naozaj vo veľkom, a tak doktori povedali mojej mame: 'Mamička, vydržte! Dnes oslavujeme MDŽ!' A tak som sa narodil až 9. marca,“ zdôveril sa Martin.

Krásne želanie však vyslovil aj Milan „Junior“ Zimnýkoval: „Všetkým ženám želám, aby mali dobrých mužov, ktorí ich rešpektujú, a sú pre nich zároveň najlepšími kamoškami a najkrajšími milenkami. Inak povedané lásku a rešpekt.“

Milan Junior Zimnýkoval (Zdroj: STVR)

„

“

A k blahoželaniam všetkým ženám sa pridal aj, zástupca generálneho riaditeľa STVR:

Igor Slanina (Zdroj: STVR)

„

“ Nuž a pre Marcela Merčiaka je najpodstatnejšia:

„

“

Moderátori pridali aj slová o tom, čo si najviac vážia na ženách. Kým pre Gregora Mareša je to empatia, pre Mareka Gudiaka humor, Junior Zimnýkoval si váži aj ďalšie vlastnosti:

Merčiak zároveň dodáva, aký je podľa neho najväčší mýtus o ženách: „Že nevedia šoférovať, pretože vedia.“ A Gregor Mareš to zasa vidí takto: „Podľa mňa najväčším mýtom o ženách je, že ženy sú slabšie pohlavie. Keď si to zoberieme všeobecne a nesústredíme to len na bicepsy, tak je to úplná hlúposť.“