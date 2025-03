1. kolo Let's Dance: Drexler o TOMTO nikdy nesnívala, Porubjaková čakala 15 rokov a... Wolfie všetkých ODROVNAL!

Let's Dance párty (Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - V nedeľu večer na obrazovkách televízie Markíza odštartovala jubilejná 10. séria obľúbenej šou Let's Dance. A opäť raz divákov nesklamala! Núdza nebola o množstvo vtipným momentov, no dočkali sme sa aj silných emócií a úžasných tanečných výkonov. Pozrite sa s nami, ako vyzeral prvý finálový večer!

Desiata séria tanečnej šou Let's Dance hlásila už niekoľko mesiacov pred štartov niekoľko výrazných zmien. Tie nastali v radoch moderátorov, aj poroty - namiesto Adely Vinczeovej získal stabilnú porotcovskú stolicku Adam Bardy a Viktora Vinczeho a Luciu Hlaváčkovú pri mikrofónoch vystriedali Janka Kovalčíková a Anička Jakab Rakovská.

Moderátorky Anička Jakab Rakovská a Janka Kovalčíková (Zdroj: TV Markíza)

Už zopár dní je známa aj špeciálna štvrtá porotkyňa, ktorú aj tento rok Markíza hľadala v zahraničí. Stala sa ňou speváčka Paula Abdul. „Tento rok som dojatá, ako nikdy predtým. Vyrastala som za železnou oponou a nikdy som nesnívala, že stretnem Paulu Abdul,“ priznala Tatiana Drexler. „Budem veľmi prísna, ale prikazujem vám, aby ste mali veľa zábavy,“ vyjadrila sa americká speváčka, tanečnica a choreografka.

Paula Abdul (Zdroj: TV Markíza)

Prvé súťažné číslo večera odtancovala Zuzana Porubjaková a Jaroslav Ihring. A hneď v dokrútke herečka prezradila, že na svoju účasť v šou čakala poriadne dlho. „Ahojte volám sa Zuzana Porubjaková a už 15 rokov čakám na to, že ma zavolajú do Let's Dance. A konečne sa mi to podarilooo,“ vyjadrila sa herečka. Dvojica predviedla sambu a všetkým spadla sánka.

„Prvé, čo musím povedať, bol to úžasný začiatok 1. kola. Obrovská zábava,“ vyjadrila sa Paula Abdul. „Ja sa ťa chcem opýtať, kam to chceš ešte posunúť. Jeden taký tu už bol, čo to takto odpálil v 1. kole, ja som stál tam - chcem vám povedať, nenechajte sa odradiť, o pár rokov ešte môžete sedieť v porote (prihovoril sa ostatným súťažiacim, pozn. red.),“ zahlásil Bardy a slová chvály mal aj Ján Ďurovčík: „Toto čo bolo? Neviem odkial si prišla, ale toto bolo famózne. Odteraz sa na teba budeme pozerať ako na normálnu tanečníčku... Koniec zlatá moja, odteraz ťa považujem za kolegyňu, nič horšie sa ti nemohlo stať.“ Dvojica získala 29 bodov.

Zuzana Porubjaková, Jaroslav Ihring (Zdroj: TV Markíza)