Keď vyzlečie uniformu... ACH! Ján Bakala má rád nahotu v každom počasí: A čo to povedal na záver?

Ján Bakala kedysi začínal ako moderátor jojkárskeho Top Star. Avšak z vysielania sa po čase vytratil a zo šoubiznisu stiahol. Radikálne zmenil imidž a na sociálnej sieti sme mohli sledovať, ako sa z neho stáva takpovediac Tarzan. Zarastený a s dlhými vlasmi. Keď sa potom v roku 2023 oženil, na Instagrame sa taktiež pochválil svadobnými fotografiami. A potom prišla ďalšia zásadná zmena! Keď Bakala prijal ponuku zahrať si v seriáli Dunaj, k vašim službám, opäť radikálne zmenil svoj imidž - ako Horst Grabe bol vystrihaný a dokonale upravený nacista.

Ján Bakala bol najnovšie hosťom relácie Neskoro večer, v ktorej s Petrom Marcinom načreli do jeho fotografického archívu. „Vyzliekali ťa do tých filmov,“ skonštatoval Marcin, keď videl sériu hercových fotiek s odhalenou hruďou. Potom však prišla reč na otužovanie, ktorému Bakala podľahol už ako tínedžer. Dôvod prečo s tým začal je tak trochu bizarný, zvláštna je aj ďalšia jeho zimná vášeň a najviac prekvapivé je asi to, čo sa zmenilo na jeho tele odvtedy, čo sa otužuje. Pozrite si video a sledujte reláciu Neskoro večer v sobotu o 21.40 na Jednotke. Ďalšími hosťami budú cestovateľ Michal Hertlík a kapela Mirai.

