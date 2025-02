Gabika Marcinková s manželom (Zdroj: Ján Zemiar)

Uplynulo takmer desať rokov odvtedy, čo sa Gabika Marcinková vydala za lídra kapely Heľenine oči Martina Mihalčína. A je len niekoľko týždňov odvtedy, čo sa prevalili informácie o partnerskej kríze a rozpade ich manželstva. „V tomto období som najviac hrdá na všetkých zúčastnených, na našu rodinu, kamarátov, ktorí situáciu prijímajú s veľkým pochopením a s veľkou láskou…“, povedala na margo rozpadnutého vzťahu s manželom Gabika Marcinková.

Na rozvode sa dohodli pred pár mesiacmi a obaja robia všetko pre to, aby rozvod prebehol korektne a pokojne. Na mysli majú najmä svoje deti Emu a synčeka Jakubka. „Obidvaja ostávame čo najlepšími rodičmi našich detí a nastavujeme si nové pravidlá fungovania,“ vyjadrila sa pred časom herečka, ktorá medzitým našla novú lásku a oporu. „Áno, je pravda, že sa medzitým stretávame s Miňom Kerešom a že sa medzi nami vyvinul blízky vzťah. Ale ako sa to vyvinie, to ukáže až čas,“ uviedla herečka, ktorej slzy v súkromí nikdy neuvídme, v seriáli Vina však áno.

Gabika Marcinková prelomila mlčanie o rozvode: Čo na to rodina! Teraz som… (Zdroj: NaJa/TH)