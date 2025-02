O Adama Bardyho sa v práci môžu potrhať: Čím zaujal vojak v našom šoubiznise?!

Adam Bardy (Zdroj: Ján Zemiar)

Česko-Slovenský ples patrí k najväčším spoločenským udalostiam plesovej sezóny v Čechách aj na Slovensku. Prvú februárovú sobotu sa v pražskom Obecnom dome v Prahe uskutočnil jeho 11.ročník, ktorým sprevádzala českosloveská dvojica Eva Perkausová a Adam Bardy. „Nemôžem povedať, že by som vymetal plesy, z časového hľadiska a momentálne aj rodinnej situácie si to úplne nemôžem dovoliť, ale som fanúšikom všetkých takýchto podujatí, o to viac, že sme si prešli obdobím, kedy to úplne nebolo možné, takže ja som teraz za každú takúto sociálnu príležitosť,“ prezradil Adam, ktorý si celý večer nesmierne užíval aj z pozície moderátora. Nezvŕtal by sa však predsa len radšej aj on na tanečnom parkete? „Každé má niečo do seba. Musím povedať, že tým, že som absolvoval niekoľko plesov ako moderátor, tomu vďačím, že sa na pódium môžem postaviť trochu uvoľnenejší, ale na druhej strane som rád aj v pozícií, kedy si môžem zatancovať. Veľakrát sa to dá aj skĺbiť, to je asi najpríjemnejšia cesta.“

Herec a moderátor si na ples odbehol od svojej krásnej rodinky, do ktorej len prednedávnom k synovi Alanovi pribudli dvojičky Leon a Evan. Starostí je teda dosť, ale Adamova manželka Bibiána vraj všetko zvláda s ľahkosťou. Vlastne aj musí, lebo Adamovi aktuálne ide karta a nakrúcania seriálu Dunaj si sadne aj do porotcovského kresla v Ledt´s Dance. Čakal by pred rokmi, keď začínal v seriáli Pán profesor ešte ako člen čestnej stráže takýto úspech? „Ak mám úprimne odpovedať, asi som nečakal. Nikdy som veľmi netlačil na pílu a možno to je nejakým spôsobom faktor, že to takto vyšlo,“ dodáva skromne. V rozhovore však prezradil, v čom predsa len vidí tajomstvo svojho úspechu!

