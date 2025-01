Do seriálu Sľub prichádza zradkyňa: AHA, koho bude zvádzať! V skutočnosti miluje tohto muža

Veronika Lackovičová stvárnila v seriáli Dunaj, k vašim službám, židovské dievča Ester (Zdroj: TV Markíza)

V seriáli Sľub sa objavujú nielen obľúbené herecké hviezdy, ale aj mladé talenty. Jakub Švec hrá napríklad mladého doktora Igora Valenta, ktorý si chce získať srdce učiteľky Zuzany, ktorú stvárňuje Adriána Brnčalová. V ôsmej epizóde sa na scéne objaví Zuzana Pospíšilová, jej tvár však nebude televíznym divákom neznáma. Najmä fanúšikovia seriálového hitu Dunaj, k vašim službám v nej spoznajú herečku Veroniku Lackovičovú, ktorá v Dunaji stvárňovala Ester. Odvážne židovské dievča, ktoré si to kvôli zrade priateľov pokazilo na celej čiare. Aj tak jej to nepomohlo a kruto na to doplatila - na konci ôsmej série ju odviezol transport do koncentračného tábora…

Mladá herečka so všestranným talentom, ktorá hrá v divadle, v seriáli, ale robí aj dabing, má angažmány v muzikáloch, a koncertuje, priznala, že s Ester mala dosť spoločného – tiež je odvážna a ide za svojím cieľom. Ako priznala, snáď jediným problémom v tomto seriáli bol jej účes. V civilnom živote vyzerá trochu mladšie, ženskejšie a dievčenskejšie. Sľub je síce tiež dobový seriál z obdobia socializmu, svojou vizážou sa však Veronika predsa len o čosi viac približuje vlastnej predstave o svojom výzore. Veď si ju porovnajte vo fotogalérii.

Zaujímavosťou je, že Ester v podaní Veroniky Lackovičovej bola zamilovaná do Davida, ktorého stvárňuje jeden z hereckých sexsymbolov Jakub Jablonský, ktorého poznala už zo školy. V seriáli Sľub bude mať zasa „zálusk“ na iného fešáka – Jakuba Šveca. S Jakubom sa stretla Veronika Lackovičová aj v Dunaji. Ibaže vtedy ako židovské dievča a on ak arogantný a bezcitný gardista Julo stáli na opačných stranách.

V skutočnosti je Veronika zaľúbená do svojho priateľa, s ktorým sa zoznámila na vysokej škole, na akadémii umení v Banskej Bystrici, kam prestúpila po treťom ročníku na VŠMU. Boli spolužiaci, aj keď nie rovesníci. Priateľ Maťo nie je herec, ale scenárista, ktorý možno niekedy napíše rolu práve pre ňu. Dovtedy si pozrite seriál Sľub, do ktorého Veronika vstúpi v stredu o 17.55 - na Markíze.

