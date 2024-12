Veľké priznanie herečky Chlebcovej z Dunaja: Na obrazovke zmija, je taká aj doma?!

Premiéra rozprávky Vaiana 2. Na snímke Barbora Chlebcová (Zdroj: Vlado Anjel)

Sympatická herečka prišla na premiéru animáku Vaiana2 v spoločnosti svojich dvoch synov a ich kamarátov. Ako mama dvoch energických chlapcov priznala, že spoločné návštevy kina nie sú pre nich len o filme, ale aj o zábave. „Veľmi radi chodíme na premiéry. Lebo je to vždy iná atmosféra a ja milujem animované rozprávky. Vždy, keď dostanem pozvanie, sa snažím získať čo možno najviac lístkov, aby som mohla zobrať napríklad ako aj teraz synových spolužiakov, ktorí z toho majú úplne super zážitok,“ prezradila s úsmevom milovníčka filmov a rozprávok. „Ja to beriem tak, že mňa to veľmi baví a aj deti budú šťastné, takže je aj ovca celá, aj vlk sýty.“





Kým Barbora je v súkromí skvelou mamou, v seriáli Dunaj, k vašim službám stvárňuje poriadnu mrchu. Sympatická herečka však prekvapila slovami, že synovia jej to vedia dať poriadne vyžrať.prezrádza so smiechom. Barbora však priznáva, že ani doma nie je vždy len za milú a dobrú.priznáva so smiechom. A hoci by si chcela od kriku odvyknúť, nie je to vždy jednoduché.

Na chlapcov má však pri výchove svoje páky. „Cez týždeň beriem ovládač od telky, aj od hernej konzoly, takže majú na to nárok iba cez víkend,“ prezrádza. Na nudu však rozhodne nie je čas. „Ja razím teóriu, že najlepšie nápady vznikajú práve vtedy, keď sa nudíme. A naozaj sa to potvrdilo aj naposledy...“ a prezradila, čo sa doma dialo, že nevedela synov štyri hodiny od seba odtrhnúť. Chlapci však rozhodne vedia nielen to, čo chcú od života, ale aj čo by chceli nájsť pod vianočným stromčekom. Tu však herečka povedala rázne nie! Prezradila však aj to, čo si pod stromčekom nájde ona sama! Wau!

Herečka Chlebcová o výchove svojich detí: Na obrazovke zmija, aká je doma?! (Zdroj: NL/TH)