Ďalší FAMÓZNY ÚSPECH Jána Ďurovčíka: S ofciálnym otvorením divadla čakal 4 mesiace... Kvôli TOMUTO!

Ján Ďurovčík (Zdroj: Ján Zemiar)

Uplynulá nedeľa sa niesla v znamení veľkolepého otvorenia nového bratislavského divadla JanArt Theatre, za ktorým nestojí nik iný ako uznávaný režisér Ján Ďurovčík. Ten neskrýval dojatie, no zároveň dodáva, že posledné mesiace boli náročné. „My sme už tu hrali, ale ako správne muzikálové divadlo hráš ešte a neurobíš to oficiálne, lebo vychytávaš muchy. Po štyroch mesiacoch hrania, asi po šestnástich vypredaných predstaveniach, či Amadea, už sme tu odpremiérovali Milujem ťa, ale… Čakali sme, kedy sa náš najväčší titul aktuálne, Vyznanie, vráti z celoslovenského turné. A čím iným otvárať toto divadlo, ako práve Vyznaním. Fantázia, fantázia,“ opísal Ďurovčík dojmy z oficiálneho otvorenia.

Muzikál Vyznanie, ktorý diváci milujú, má za sebou obrovský úspech, no jeho príbeh sa ešte zďaleka nekončí. „My sme s Vyznaním v tejto chvíli na osemdesiatke, lenže treba povedať, že z toho je asi 30 predstavení na štadiónoch a v športových halách. Keby som to rátal na počet predstavení, tak by to už bola cez dvestovka. Takže ideme ďalej a zatiaľ ani len náznakom, že by sme mali s Vyznaním končiť,“ hovorí Ďurovčík o muzikáli, ktorý patrí medzi najúspešnejšie projekty jeho kariéry.

Nový priestor má pre režiséra osobitný význam a na novú etapu svojho divadla sa nesmierne teší. Ako sa cíti v pozícii úspešného režiséra? „Uuu, poviem ti pravdu, nie je taký pocit. Ten pocit mám desať sekúnd na scéne, keď ľudia tlieskajú. A potom upadneš zase do systematického boja sám so sebou, pretože divadlo nie je o tom, že raz vyjdeš na Mount Everest a potom tam budeš chodiť hore-dole,“ priznal úprimne Ďurovčík a vo svojej úprimnosti pokračuje: „Ja som veľmi nohami na zemi a na kolonke úspešný režisér mi nezáleží.“ V rozhovore však Ďurovčík prezradil, čo je pre neho skutočne dôležité, a sú to dojímavé slová!

Ďurovčík-Berger (Zdroj: NL/TH)