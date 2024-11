(Zdroj: RTVS)

Peter Marcin je humorista, ktorý roky zabával divákov vo dvojici s Andym Krausom. Celé desaťročie už však moderuje reláciu Neskoro večer, v ktorej podsúva svojim hosťom nielen vtipné otázky, ale aj vtipne komentuje ich odpovede. Hosťom najnovšej relácie je aj herec Tomáš Palonder, s ktorým si Marcin neváhal "strihnúť" veselú scénku.

Tvária sa v nej, že sú na diskotéke a snažia sa zbaliť baby. Marcin vybral najťažší kaliber a stavil na dar reči. Hoci sa Palonder domnieval, že to na ženy nezaberie, Marcin vytiahol na prítomné dámy vtipné bonmoty či frázy. Jednou z nich je napríklad táto: "Vieš počítať? Tak počítaj, že dnes pôjdeš so mnou." Alebo: "My sme ako dve ponožky. Tvorili by sme dokonalý pár." Ďalšie vtipnústky si už vypočujte vo videu a nezabudnite sledovaať ani reláciu Neskoro vdečer v sobotu o 21.40 na Jedntoke. Ďalšími hosťami Petra Marcina budú spisovateľka a etnologička Júlia Marcinová a dobrodružka/športovkyňa Lenka Poláčková.

Peter Marcin BALIL diváčky v publiku: Prišiel k ženám a... Podľahli jeho TAKTIKE?! (Zdroj: STVR)