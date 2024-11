Adela Vinczeová (Zdroj: psc)

BRATISLAVA - Aj Vinczeová má skúsenosti s taxikármi! Zaujímalo ju však hlavne to, aké nečakané, zábavné či dokonca bizarné situácie zažívajú taxikári počas svojej kariéry.

Práca taxikára je dynamická, no zároveň mimoriadne náročná. Vyžaduje si nielen výbornú orientáciu, ale aj skvelé komunikačné danosti a schopnosť reagovať na rôznorodé situácie. Každý deň je pre taxikárov novou výzvou – stretávajú sa s turistami, ktorí potrebujú poradiť, aj s miestnymi obyvateľmi, ktorí očakávajú rýchly a spoľahlivý odvoz. No popri bežnej každodennej rutine sa často ocitajú v kurióznych a nezabudnuteľných situáciách. Zabúdajú si v autách rôzne veci a podávajú nezmyselné trestné oznámenia. Sú však aj milšie situácie: "Kolega dostal zákazku od študentky vysokej školy, odviezol ju na miesto určenia a tam mu povedala - poprosím, aby ste ma počkali... čakal tri hodiny a potom..." a vzápätí vo videu dorozpráva bizarný príbeh.

Avšak aj ona sama využíva služby taxikárov, takže okrem vtipných zážitkov sa podelí aj o vlastnú skúsenosť. Ako reagujú taxikári, keď do auta nastúpi známa osobnosť? Majú špeciálne postupy, ako komunikovať s celebritami alebo je to vždy improvizácia? "Vysvetľujeme, aby sa taxikári vyhýbali určitým témam, ktoré sú zbytočné..." dostala Adela vysvetlenie, v jej prípade to však celkom nefungovalo a musela si vypočuť aj čo nechcela. Pozrite si ukážku a nenechajte si ujsť celý rozhovor v piatok večer o 21.50 na Dvojke v relácii Trochu inak s Adelou!

Adela Vincezová sadla do taxíka a… Nestačila sa diviť, čo začal šofér robiť! (Zdroj: STVR)