Zahradníkovcov nezastavila ani 5-mesačná dcéra: Najmladšia účastníčka na prehliadke Eckhardt!

Módna šou Lýdie Eckhardt. Na snímke manželia Zahradníkovci (Zdroj: Vlado Anjel)

Manželia Daniela a Braňo Zahradníkovci patria k tým, ktorí si módnu prehliadku návrhárky Lýdie Eckhardt nikdy nenechajú ujsť. Tentokrát však neprišli sami, ale v spoločnosti svojej najmladšej ratolesti, dcéry Dianky, ktorá sa narodila v júni tohto roku. Malá princezná tak bola bezpochyby najmladšou diváčkou tohto módneho podujatia.

A zdá sa, že móda malej princeznej koluje v žilách už od narodenia. „Je to princezná, užívala si to a je to proste dievča. Páčilo sa jej to, všetky modely, tlieskala... osvedčila sa,“ prezradila hrdá mama Daniela so širokým úsmevom. Kým Dianka si užívala svetlá reflektorov, jej starší bratia trávili čas so starými rodičmi. Ako prijali nový prírastok do rodiny? „Chlapci sa postavili do pozície ochrancov, ani nežiarlili, je to také fajn.“ Daniela si po rokoch strávených s chlapcami konečne môže s dcérou užívať aj dievčenskú módu a doma aktuálne dominuje ružová farba.

Vyzerá to ale tak, že po vrecku sa bude musieť poriadne buchnúť Braňo, pretože na prehliadke jeho manželka pokukovala po nejednom kúsku. „Žiaľ áno, aj ona si vybrala,“ prezradil so smiechom. ide dokonca o viacero kúskov z dielne Lýdie Eckhardt, ktoré by si chcela nájsť pod stromčekom.

A ako to rodinka zvláda doma s tromi deťmi? „My sme si rozdelili byt na dve časti, na chlapčenskú časť a dievčenskú časť. Máme to tak pekne podelené.“ A hoci by sa mohlo zdať, že starostlivosť o novorodeniatko je náročná, opak je pravdou. „Ona naozaj krásne spí, na to, že je novorodeniatko, neplače, usmieva sa, je pohodová. Takže dá sa to,“ dodáva spokojná mama. Braňo tiež priznal, že sa s chlapcami ešte viac zblížil. „Ja sa im viac venujem, oni sa ku mne privinuli, myslím, že je to teraz také fajn,“ nešetrí slovami chvály hrdý otec, ktorý si na svoje plecia vzal celú domácnosť. A dokonca sa mu podaril aj osobný rekord!

