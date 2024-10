Novú šou povedie Vladimír Kobielsky: Pri TOMTO ste ho ešte nevideli! VIDEO si musíte pozrieť

Sieň slávy moderuje Vlado Kobielsky, stály hudobný hosť je Fragile (Zdroj: Ľubomír Pidaný, STVR)

Sieň slávy je exkluzívny pôvodný formát Slovenskej televízie, ako spomienka na dôležitý celoživotný prínos vzácnych ľudí. Hostiteľom programu je herec Vladimír Kobielsky, hudobne večerom sprevádza accapella Fragile, Fragile ensemble a hostia. Pre Kobielskeho je moderovanie tak trochu nová úloha. Máme na mysli moderovanie tak veľkého programu, ako je Sieň slávy. Herec nás však prekvapí aj čímsi iným. Prvýkrát ho budeme počuť spievať. A to nie iba jednu pesničku. „Ako moderátor-hostiteľ v Sieni slávy som musel naspievať úvodnú a záverečnú pieseň. Ja, ktorý sa spevu nijako zvlášť nevenujem. Zadanie však bolo jasné a musel som sa s tým popasovať. Sám som zvedavý, ako to bude divákmi prijaté,“ povedal herec na margo svojho spevu.

Tak náročné to ale zrejme nebolo, veď hodiny spevu mal už na konzervatóriu a na VŠMU. „Braňovi musela stačiť moja výbava a s tou musel pracovať. Ja som len počúval, čo mi radí, veril mu a dúfal, že to vyjde. A myslím si, že sa nám nakoniec podarilo vykúzliť sympatický výsledok. Ešte to nie je na koncertnú šnúru s Fragile, ale nie sme ďaleko od tejto ponuky,“ so smiechom sa zveril Kobielsky.

Priznáva však, že to bola výzva.vzdal hold hudobníkovi, ktorý ho nenechal v štichu, skôr naopak. Vo všetkom mu pomáhal.s úsmevom uzavrel Kobielsky. Nielen na jeho spev, ale aj na prvého hosťa sa môžete tešiť pri sledovaní novej relácie Sieň slávy už vo štvrtok o 20.30 na Jednotke.

