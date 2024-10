Hilmerová oslavuje 50. narodeniny: Bekr jej verejne VYZNAL LÁSKU! Už dávno to nie je baba mimo jeho ligu

(Zdroj: Ján Zemiar)

Monika Hilmerová sa k herectvu dostala už ako desaťročné dievčatko a jej prvotinou bol hraný film O sláve a tráve. Ako šestnásťročná sa stala členkou Radošinského národného divadla a práve tam sa do nej zahľadel jej manžel, tanečník Jaro Bekr. „Keď si spomeniem na ten pocit, keď som ju prvýkrát videl v Radošinskom...v bielych šatách. Mal som okolo 18-19, ona nejakých 16-17. Odpadol som. Ale hneď, ako to bolo vtedy u mňa zvykom, som sa schladil cestou domov, že táto baba je mimo moju ligu. Bol som vtedy fest hanblivý a neoslovil by som ju ani ak by sme boli dvaja stroskotanci na malom pustom ostrove“, píše v statuse. Ten však nevznikol iba tak. Monika Hilmerová dnes oslavuje okrúhle narodeniny, čo Jaro nemohol obísť ani na sociálnych sieťach. Verejne svojej manželke vyjadril obdiv a šťastie, že ju pri sebe má. Popisuje pritom aj svoje obavy a nesmelosť, s akou sa pokúšal získať jej srdce.

Bekr sám veľmi dobre vie, že nezáleží ako dlho čakáte, ale na koho.

Dnes je už Monika 15 rokov vydatá za tanečníka, s ktorým má dve deti – dcérku Zaru a syna Leonarda. Zosobášili sa tajne v roku 2009, dva mesiace po narodení dcérky Zary. Na sociálnych sieťach zdieľa so svojimi fanúšikmi mnohé situácie, a to nielen z pracovného, ale aj súkromného života. To isté robí aj Jaro, ktorý vo svojom dnešnom statuse pokračuje: „Keď si spomeniem na to, že hneď na druhý deň odišla do CZ a ja som jej písal vtipné smsky niekoľkokrát denne...boli ale že úplne navtipnejšie...ale len mne a Moniku mierne desili, čo mi prezradila až neskôr a ja som to pochopil ešte neskôr, keď som videl a zažil, že ona je naozaj magnet na podivínov.“

To nevieme posúdiť, každopádne je herečka magnet na divákov. Veď aj Jaro bol spočiatku jedným z nich. A iba divák. „Keď si spomeniem na prvé predstavenie v SND, kam ma pozvala a ja som trafil jej obľúbené žlté tulipány, ktorých som kúpil 101 a ona ich potom mala vo všetkých vázach doma po celom byte…“

Kvetmi ju iste obdaroval aj dnes pri jej okrúhlych narodeninách. A určite sa už za tie roky rozplynuli aj pochybnosti, ako tí dvaja môžu byť spolu. „Keď si spomeniem na to, ako boli ľudia prekvapení, že my dvaja sme sa dali dokopy… buď majú skreslenú predstavu o Monikinej krehkosti, alebo ja nie som až taký primitívny čurák ako si o mne mysleli hlavne tí, ktorí nepoznajú ani jedného z nás… neviem.“

Každopádne je Monika s Jarom ukážkovým párom nášho šoubiznisu a Jarove poďakovanie za každý deň s Monikou je toho dôkazom. „Nikdy sa mi nezunuje a nestratí na sile naše "Ľúbim ťa" niekoľkokrát denne...ja ďakujem, že môžem byť takto šťastný a ďakujem a za to, že ma robí lepším…“ dodal na záver.

(Zdroj: Foto: Ján Zemiar)

Monika na sociálnej sieti poďakovala svojich fanúšikom za priazeň, za všetky krásne komenty, za gratulácie k narodeninám: „Mám 50! Jeeej! Cítim veľkú radosť, že môžem takto dlho žiť, to je obrovský dar! Ďakujem za všetko Bohu, mojim najdrahším rodičom, milovanému manželovi @jarobekr a našim najmilovanejším deťom, celej rodine, aj blízkym priateľom! Ja sa teším z 50 veľmi, aj keď toto číslo je už vek, kedy vám málokto povie, že Život máš ešte pred sebou. Snáď len okrem môjho otca, ktorý mi s úsmevom teraz často vraví, že Život je naj po 50 a tiež Teš sa na starobu.“ Pripájame sa ku gratulantom, Monike želáme všetko najlepšie a do ďalších spoločných rokov spoločného života s Jarom veľa šťastia, zdravia a lásky.