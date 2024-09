Herečka Schneiderová o SKLAMANÍ: Z jej slov sa môžu mnohí poučiť

Jitka Schneiderová v seriáli Príliš veľa lásky (Zdroj: TV JOJ, Matúš Bárta)

BRATISLAVA - Televízia JOJ prichádza so seriálovou chuťovkou, ktorá vás doslova pripúta k pohovkám. Psychologická dráma Príliš veľa lásky sa ponára do tém ako sú láska, manželstvo, vzťahy, no najmä nevera. Jednu z úloh stvárňuje aj fantastická česká herečka, Jitka Schneiderová.

Sobotný večer bude na JOJke patriť seriálu Príliš veľa lásky! Príbeh päťdesiatnika Mareka, ktorý tají svojim partnerkám vzťahy s ďalšími ženami, má dve kompletné rodiny a akoby toho nebolo málo, do jeho života prichádza ďalšia – milenka. Seriál sľubuje okrem skvelého príbehu aj bravúrne herecké obsadenie. V hlavných úlohách sa predstavia Milo Kráľ, Soňa Norisová, Roman Luknár a skvelá Jitka Schneiderová. Tá v seriáli stvárňuje postavu živej, oddanej učiteľky Lindy, ktorá okúsi klamstvo a neveru, dokáže napriek tomu zachovať chladnú hlavu a ostať silnou? „Diváci tú reakciu uvidia, ja by som to nechcela prezrádzať, ale samozrejme, je to strašne ťažký moment v živote každej ženy a určite aj muža.“

Prečítajte si tiež Miláčik žien Milo Kráľ: Priznal NEVERU! Najbolestivejšie sklamanie vo vzťahu

To, či známa herečka kedysi okúsila neveru aj na vlastnej koži ostáva záhadou, nám však porozprávala o tom, čo práve jej vo vzťahoch prinieslo najväčšie sklamanie. „Tak ja už sa pokúšam, tým že som staršia, vždy povedať, čo bola moja časť toho, pokiaľ sa niečo vo vzťahu nepodarilo, a tie sklamania...Tak sklamania sú súčasť života, nie sme naprogramovaní, že je to stále happiness a šťastie. Dôležité je sa poučiť a samozrejme, to chce čas, kým človek pochopí, že určite bolo niekedy dobré, že sa niečo rozpadlo,“ nešetrí úprimnosťou herečka, ktorá si nakrúcanie seriálu nesmierne užívala aj napriek tomu, čím jej seriálová úloha prechádza. To ju stálo aj množstvo seriálových sĺz. Zo samotného výsledku bola však ohromená. „Mne sa to páči, ale naozaj ma to zasiahlo, ten diel nie je úplne ľahký.“ V rozhovore však známa česká herečka prezradila zo zákulisia nakrúcania seriálu oveľa viac.

Herečka Schneiderová o SKLAMANÍ: Z jej slov sa môžu mnohí poučiť (Zdroj: NL/TH)