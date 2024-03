Krištáľové krídlo: Elegantná Vačková, Drobná so SEXI detailom a... Smatanová so štýlovými BARLAMI!

Takto to vyzeralo na prestížnom galavečere (Zdroj: Ján Zemiar)

Ako každý rok, tak aj tento, sa konalo slávnostné odovzdávanie cien Krištáľové krídlo. Ocenenia si prevzali nominovaní ľudia z oblastí: medicíny a vedy, hudby, filantropie, hospodárstva, výtvarného umenia, športu, publicistiky a literatúry, divadla a audiovizuálneho umenia, inovácie a startupov i populárnej hudby. Na konci článku nájdete nominovaných aj víťazov v jednotlivých kategóriách.

Slávnostný 27. ročník, ktorý sa konal v Novej budove Slovenského národného divadla, prišlo podporiť mnoho známych tvárí. Na galavečere nechýbala napríklad ani herečka Zuzana Vačková. Tá zvolila tentokrát róbu v čiernej farbe. A urobila dobre! Šaty jej neuveriteľne pristali a bola doslova nepriehľadnuteľná.

Do spoločnosti dorazila aj Emma Drobná, ktorá už netvorí pár s futbalistom Filipom Šebom. Ich rozchod sa prevalil len pred pár dňami. No a speváčka vždy vie ako zaujať. Na udalosť si obliekla zlato-strieborné šaty so sexi detailom, ktorý jej rafinovane odokrýval hornú časť tela.

Zuzana Smatanová pred časom podstúpila vážnu operáciu, no aj napriek tomu dorazila so štýlovými barlami. A keďže ešte stále nie je stopercentne fit a vysoké topánky v takomto prípade vôbec neprichádzajú do uváhy, zvolila pohodlnejšiu obuv, a to tenisky. Pozrite ako sa vypáradili ostatní! Všetky fotografie nájdete v našej galérii vyššie.

Nominované a ocenené osobnosti na cenu Krištáľove krídlo za rok 2023 v jednotlivých kategóriách:

Hudba: Martin Valihora, Jordana Palovičová, Mucha Quartet

Filantropia: Alexandra Hovancová, Jana Dobšovičová Černáková, Mária Lévyová

Hospodárstvo: Eleónora Fedorová, Artur Gevorkyan, Eva Juristová

Medicína a veda: doc. RNDR. Miroslava Rabajdová, PhD., prof. MUDr. Daniel Pinďák, PhD., prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM

Výtvarné umenie: Ašot Haas, Juliana Mrvová, Jakub Bachorík

Šport: Nela Lopušanová, Martin Vaculík, Marianna Jagerčíková

Publicistika a literatúra: Gabriela Belopotocká, Márius Kopcsay, Peter Kršák

Divadlo a audiovizuálne umenie: Daniel Fisher, Jana Oľhová, Ivan Ostrochovský

Inovácie a startupy: Ján Lunter, Veronika Kolejak a Juraj Masár, Patrik Andó

Populárna hudba: Adam Pavlovčin, HEX, Zuzana Smatanová

Mimoriadna cena: Marika Gombitová