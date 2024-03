Komička Simona má na zuboch strojček, už sa dostavili prvé výsledky: S chudnutím je to ináč!

Simona First (Zdroj: Ján Zemiar)

Simona First sa od istého času viac usmieva. Nosí totiž strojček na zuby, čiže ani jej úsmev už nie je taký „krivý“: „Človek sa vlastne tak nanovo prežije a začne sa viac tešiť z toho, že má rovné zuby“. Pocit, že niečo treba s nimi robiť, v komičke dozrel už dávnejšie: „Už dávno, ale povedzme si úprimne, ale niekedy časové aj finančné možnosti je náročná cesta, ale ja som rada, že som sa na ňu vydala“, hovorí Simona, ktorá mala z krivých zubov komplexy, nebola to však jediná vec, ktorú by chcela na sebe zmeniť: „My ženy to máme v genetike, my musíme mať z niečoho komplexy, takže keď sa mi opravia zuby, tak ja si zas niečo nájdem. Nie že by sa to ťažko hľadalo,“ smeje sa Simona a pokračuje: „Niekedy je to len pocit, že ste akože škaredá, zlá a nanič, a to treba celé spracovať a ísť do sveta“.

Neodbúrava ale tieto komplexy nástup slávy a úspechu? Simona sa na tejto otázke zasmiala, pretože bolo jasné, že čo Slovák, to odborník. Je totiž neuveriteľné, čo jej dokážu ľudia na ulici poradiť či odporúčať: „Nedávno ma zastavil taký pán, ktorý mi povedal – vy by ste boli pekná, keby nie ste tučná. Ja vám poviem, čo treba…“, a začal jej radiť. A to už pôjdete pri pozeraní videa do kolien aj vy.

