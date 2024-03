Petra Dubayová & Matyáš Adamec (Zdroj: Ján Zemiar)

Petra Dubayová sa ponuke tancovať v Let´s Dance potešila aj napriek tomu, že práca i štúdium na vysokej škole jej dávajú poriadne zabrať. S tanečníkom Matyášom Adamcom si veľmi "sadli" a každý tréning je zábava: "Ja sa nestaviam do role žiadneho diktátora, aby ma poslúchala... nepoužívam vetu - urob to takto", hovorí tanečník, ktorý sa v tomto projekte nepovažuje za trénera. Tento spôsob sa páči aj Petre: "Mne veľmi vyhovuje, že naozaj to nie sú príkazy, nič, čo musím splniť, kroky nie sú iba mechanické opakovanie, skôr ide po tom zmysle...", vychvaľuje Matyáša. Pri otázke, koľko hodín už majú odtancovaných, sa obaja spontánne zasmiali. Vypočujte si vo videu, v čom je čaro toho, že si rozumejú aj ľudsky.

Matyáš na Dubayovú netlačí: Je nezmysel byť na sále päť hodín! Flákajú tréningy? (Zdroj: NL/Ján Zemiar)