Ďalšia SMRŤ slovenského hudobníka (†34): Zdrvená MATKA žiada o POMOC!

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Počas dnešného dňa sme už informovali o tom, že do neba odišiel uznávaný muzikant Eugen Šváb (†89). Umelecký svet však prišiel aj o ďalšieho talentovaného hudobníka. Vo veku len 34 rokov zomrel aj DJ Ľudomír Rác, ktorého verejnosť poznala pod menom DJ Just Frost...

Správu o smrti známeho DJ-a zverejnila jeho zdrvená mama - pani Janka Rácová. „Najhoršia bolesť pre mamu je, keď stratíte dieťa. Aj keď veľké a dospelé, ale dieťa. Najhoršie, keď je to rýchle a nečakané. Ľubko - Len Frost - Just frost - od dnes robi zábavu v nebi," napísala v príspevku na sociálnej sieti Facebook.

Jej syn patril medzi hudobnú špičku - na pódiu a akciách spolupracoval s obrovskými menami dnešnej populárnej scény, ako sú napríklad rapové hviezdy Rytmus, Ego či Separ. Pani Rácová zároveň požiadala fanúšikov a blízkych o pomoc pri organizovaní poslednej rozlúčky a svojmu milovanému synovi zanechala dojemný odkaz.

„Rodina, priatelia, kamaráti. Každá mama vidí svoje dieťa ako vynimočné a jedinečné. Aj napriek veľkej bolesti a straty, zmierňuje môj žiaľ pocit, že som vychovala dobrého a výnimočného človeka. Ja som jeho úspechy ani nevnímala. Bol to môj Ľubko, JUST FROST, Len Frost, Frostík - ktorý robil to, čo od malička miloval," začala v úvode svojho posledného príspevku.

Z jej nasledujúcich slov vyplýva, že pohreb sa už konal. „Keďže už nám nezahrá, poprosím všetkých o pomoc pri organizovaní rozlúčky, akú si zaslúži. Dnes som sa sním bola spolu s bratom rozlúčiť v Prahe v krematóriu, odovzdala som bozky, pohladenia od synčeka Leonka, od babky, uja Mita s Majkou, malých bratrancov Matúška a Timinka, od krstných rodičov, celej rodiny zo Ždiaru, Hýb, od všetkých priateľov, kolegov a kamarátov, ktorý nám kondolovali. Sľúbila som mu že pripravím mu spolu s Vami nezabudnuteľnú rozlúčku," napísala pani Janka. V príspevku, ktorý zdieľame nižšie, sa v prípade záujmu môžete zapojiť a zarmútenej rodine poskytnúť pomocnú ruku.