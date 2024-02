(Zdroj: Instagram M.M./Tv Markíza)

Hrozivá NEHODA farmára z Markízy: FOTO Strhol volant… Luxusné auto UTOPIL v jazere! (Zdroj: Instagram M.M.)

Čech Miroslav Mimochodek alias Myrec sa do povedomia slovenskej verejnosti dostal vďaka poslednej sérii markizáckej reality šou Farma. Bol veľkým favoritom na celkové víťazstvo, no jeho sen o výhre mu prekazil jeden hlúpi nápad - rozhodol sa skočiť z vyvýšenej terasy a rukami zavesiť na konár... To sa nepodarilo a namiesto toho si zlomil ruku.

Aktuálne je už fyzicky úplne v poriadku a hoci sa jeho pobyt na Farme predčasne skončil, na sociálnej sieti Instagram ho sleduje celkom slušný počet fanúšikov. No a práve ich informoval o hrozivej nehode, ktorej bol účastníkom. Do cesty mu totiž vbehla mačka a keďže chcel zrážke zabrániť, strhol volantom a so svojím luxusným autom skončil v jazere.

„Priatelia, máme tu jednu menšiu autonehodu. Mačka mi vybehla od toho domu pred auto, tak som to strhol doprava do vody. Našťastie som netrafil strom, ale len vodu. Auto plávalo, až som otvoril dvere, tak sa potopilo, inak by možno plávalo až doteraz,“ prezradil až so šokujúcim pokojom Myrec, ktorému s vyťahovaním auta z vody pomáhali hasiči. Pozrite si video!