Filip Tůma (Zdroj: psc)

Filip Tůma je vyťažený a dosť výrazne obsadzovaný herec, ktorý si užíval slávu kým nezačal hrať negatívnu postavu v seriáli Dunaj, k vašim službám. Tam už divácke odozvy nie sú také priaznivé a herec sa neraz stretáva aj s výčitkami, ako môže ľuďom a seriálovej rodine robiť také zlé veci. Každopádne Filip je v súkromí vzorný otec a partner, dobrý syn a človek, ktorý má rád humor a vie sa baviť.

Dokazuje to aj v relácii Vtip za stovku, kde sa sálou otriasa predovšetkým jeho výrazný a spontánny smiech. V rámci zábavy však o sebe prezradil niečo, čo doteraz vedeli zrejme iba jeho rodičia. A možno ani tí nie. Pri téme súrodeneckých vzťahov totiž prezradil, že týral svoju sestru: „Ako starší brat som, samozrejme, robil zle a vymyslel som veľmi fundovaný spôsob, keď už mi extrémne liezla na nervy, lebo sestry to vedia, aj teraz to mám doma tak, že vedia vydráždiť…“, začal svoje rozprávanie Filip. Nebol však jediný. Súrodenecké šarvátky sa odohrávali aj v rodine hercov Jany Labajovej a Juraja Šoka Tabačeka, ktorí majú dokonca na bitky aj doživotnú pamiatku. Akú, to uvidíte vo videu. Isté je ale jedno - nechceli by ste takú mať. Čo by ste však mali chcieť vidieť, je relácia Vtip za stovku. Určite sa zabavíte a možno aj pospomínate na svoje vylomeniny. V piatok o 20.40 na JOJ-ke.

Filip Tůma nie je ŽIADNE NEVINIATKO: V detstve týral svoju sestru (Zdroj: TV JOJ)