(Zdroj: markiza.sk)

Andy Kraus je trojnásobný otec, pričom najmladšia dcéra pribudla do rodiny s druhou manželkou Jankou koncom roka 2019. Adelka je hotový poklad, ktorý milujú aj dvaja starší súrodenci, syn Boris a dcéra Zoja z predošlého manželstva. A druhý dych jej príchodom na svet nabral aj Andy Kraus: „Je šťastná veselá, múdra, také dieťa za odmenu. Niežeby tie predchádzajúce neboli, ja svoje deti milujem nadovšetko, ale najmladšie je vždy ten miláčik rodiny“, rozplýva sa Andy a pridáva aj to, ktoré chvíľky s dcérou miluje najviac.

Vo veľmi intenzívnom kontakte je však aj so synom, ktorý ich pravidelne navštevuje: „Chodí k nám často a ja to beriem uňho ako takú prípravu na rodičovstvo, veď už má 22 rokov, tak sa to môže stať hocikedy“, potmehúdsky sa usmieva. Dcéra je aktuálne viac zaneprázdnená, pretože tento rok maturuje a pripravuje sa na štúdium v zahraničí. Už od jej 8. rokov ju láka bližšie nešpecifikovaný smer, ktorému Andy vôbec nerozumie. „Je to veľmi nezvyčajný smer“, hovorí s tým, že odboru, ktorý študuje na vysokej škole jeho syn, rozumie o čosi viac. Ani jedno z dospelých detí teda nekráča v otcových sľapajách. Vyberie sa tým smerom najmladšia dcéra? Veď v Susedoch si už zahrala...

Trojnásobný tato Andy Kraus: Prípravy na VNÚČA? Môže sa to stať hocikedy! (Zdroj: NL/Vlado Anjel)