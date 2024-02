Podzámska pol roka po boku Marcela chýbala: Uzdravovala som si dušu, on svoje telo! ZLYHALI SME

Marcel Nemec s Eňou Podzámskou (Zdroj: FB/Eňa Podzámska)

BRATISLAVA – Bolesť, ktorá by sa dala krájať! V piatok popoludní obletela Slovenskom správa o smrti herca Marcela Nemca, ktorý statočne bojoval so zákernou chorobou. S tým, že jej podľahol, sa nedokáže vyrovnať ani jeho kolegyňa a priateľka Eňa Podzámska.

Miloval život, ktorého mottom bola pre Marcela Nemca láska. Po dvojročnom boji s rakovinou tento zápas prehral a odišiel do hereckého neba. Smutná správa hlboko zasiahla aj jeho kolegyňu a blízku kamarátku Eňu Podzámsku: „Veľmi mi to je ľúto... V tých najťažších chvíľach, kedy ja som si uzdravovala svoju dušu a Marcelko svoje telo, tak sme nemohli byť spolu“, smúti herečka, ktorá v posledných mesiacoch jeho boja so zákernou chorobou absentovala po jeho boku. „On aj teraz vie, že sa o ňom rozprávame“, nechce hovoriť v minulom čase herečka.

„Je to ťažké“, pokračuje Eňa. „My sme boli veľmi dobrí priatelia, aj sme, aj keď Marcel je už v nebi. Bol jeden z prvých ľudí, ktorý mi ukázal, o čom je láska, o čom je dobro, o čom je to, aby som človeka nesúdila…“ a pokračuje. „Bol obrovským prínosom aj pre moju dcéru Radku, od neho načerpala veľa láskyplných skúseností o živote… bude mi stále veľmi chýbať. On mi otvoril oči a srdce pre ľudskosť, porozumenie a naozajstnú lásku“, hovorí a hlas sa jej láme. Prezrádza aj to, čo ich najviac spájalo: „Jeho absolútna láska k životu. Napriek tomu, že si prešiel všetkým možným…“ a vymenúva veci, ktoré ho zrážali k zemi. „Ja som sa len učila pri ňom. A zlyhávala. On išiel ďalej a držal ma, a ja som zase padla, a on išiel a držal ma. On bol v tomto úžasný. Teda je. Ako hovorím, stále je“, nepripúšťa si jeho odchod z tohto sveta. A čo Marcelovi odkazuje do neba? Len jediné...

Koncom roka 2021 sa Marcel Nemec podrobil operácii, pri ktorej mu z tela vyoperovali niekoľko nádorov. Následne musel začať dochádzať na chemoterapie. Po liečbe - ako sa sám vyjadril - jeho rakovina sladko spinkala. Bohužiaľ, netrvalo to dlho. Nové nádory v jeho tele si totiž žili vlastným životom. Herec sa s verejnosťou delil o každý detail svojej náročnej liečby a palce mu držalo celé Slovensko. Postaviť sa na divadelné dosky, ktoré tak miloval, sa mu podarilo asi mesiac pred smrťou. Zákernej chorobe totiž podľahol v piatok, 16. februára 2024.

Eňa Podzámska s dcérou a Marcelom Nemcom (Zdroj: FB/Eňa Podzámska)