DÔCHODCA Andrásy rozhadzuje vo veľkom: Neuveríte aká LUXUSNÁ DOVOLENKA ho čaká!

Humorista Oliver Andrásy. (Zdroj: Facebook/Oliver Andrásy)

Oliver Andrásy si DÔCHODOK užíva naplno: Takáto LUXUSNÁ DOVOLENKA ho čaká! (Zdroj: Vlado Anjel)

Kedysi bol Oliver Andrásy neodmysliteľnou súčasťou viacerých televíznych projektov. Azda jedným z najviac rezonujúcich bola zábavná relácia "Aj múdry schybí", ktorú spoločne moderoval aj s jeho veľmi dobrou kamarátkou a dlhoročnou kolegyňou Elenou Vacvalovou (66).

No časy pred kamerami mu už dávno skončili a teraz si naplno užíva život slovenského dôchodcu. Na šoubiznisový svet však nezanevrel, a tak sa humorista sem tam objaví aj na spoločenských akciách. Tentokrát si so svojou pani manželkou nenechal ujsť legendárny Prešporský bál, ktorý sa môže pýšiť dlhoročnou tradíciou, keďže išlo už o 20. ročník tejto významnej udalosti.

A práve tu nám pán Oliver Andrásy okrem iného prezradil, že spoločne s jeho drahou polovičkou oslávia ich veľkú životnú udalosť. „S manželkou sa nám blíži 40. výročie sobáša,“ začal scenárista a pri tejto príležitosti sa pochválil, akú luxusnú dovolenku majú pred sebou. „Tak ideme tak trošku v predstihu na takú ľoď. Letíme do Dubaja, tam sa nalodíme, a potom plávame do Ománu, do Maskatu a ešte do Abu Dabí,“ zdôveril sa humorista s tým, čo ho čaká.

Plavba veľkou loďou nie je u neho žiadnou novinku a zdá sa, že má v tom záľubu, no predsa len je jedno miesto, na ktoré si netrúfol, hoci keď veľmi chcel. Ako však sám povedal, do takéhoto hazardu by v živote nešiel. Viac sa však už dozviete z nášho videa vyššie.

Oliver Andrásy s manželkou (Zdroj: Vlado Anjel)