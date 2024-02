Takto Adela rieši pikantné detaily vzťahu: Fúha, to sú čo za otázky?!

Jany Landl, Adela Vinczeová, Vierka Ayisi, Fredy Ayisi (Zdroj: RTVS)

Tréner Jany Landl tvorí už dva roky pár s Vierkou Ayisi a v súčasnosti čakajú svoje prvé bábätko. Adele prezradili nielen to, že to bude dievčatko, ale aj to, ako sa zoznámili. Jany pritom neustále kontroloval u Vierky, či vraví všetko správne. Napriek tomu nechtiac prezradil aj to, kde s Vierkou splodili ich prvé dieťa. A v spálni to nebolo! Celej pikantnej debate sa prizeral aj Vierkin otec Fredy Ayisi, ktorý zostal bez slov. Pozrite si v ukážke, na akom netradičnom mieste Vierka otehotnela, čo na to jej otec a nenechajte si ujsť aj premiérovú epizódu šou Milujem Slovensko už v piatok o 20.30 na Jednotke!

