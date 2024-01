Otváranie butiku Fera Mikloška: Ďurianovej SEXI čipka, Lina Mayer ako od Addamsovcov a štýlová EX Petra Kočiša!

(Zdroj: Ján Zemiar)

Fero Mikloško je dlhoročnou súčasťou slovenského šoubiznisu a počas svojej kariéry obliekal mnohé známe dámy. Je teda samozrejmé, že niektoré z nich nechýbali ani na veľkolepom otvorení spomínaného butiku. Pozvanie prijala Emma Drobná, Hana Gregorová, ale aj Barbara Jagušák Heribanová, Marianna Ďurianová či speváčka Lina Mayer.

Možnosť podporiť svojho kamaráta si nenechala ani Nela Kočišová - bývalá manželka herca Petra Kočiša.Pár sa rozviedol ešte v roku 2018, no a hoci sa pôvabná blondínka na spoločenských udalostiach často neobjavuje, na otváraní Mikloškovho butiku chýbať nemohla. A veru, vyzerala skutočne skvele!

Nádherné priestory ešte viac rozžiarila aj krásna Marianna Ďurianová. Tá sa nahodila do slušivého bledého kostýmčeku, ležérny vzhľad zabezpečili pohodlné tenisky. No a aby mal jej outfit ešte väčši šmrnc, pod sako si obliekla top so sexi čipkou. Čo dodať - moderátorka to skrátka s módou vie a vždy vyzerá absolútne dokonale!

Zaujímavý look zvolila aj speváčka Lina Mayer, ktorá pôsobila akoby si odbehla z nakrúcania filmu o Adamsovcoch. Tmavý outfit doplnený konrzetom a výrazné líčenie vyvolali dojem, že sa pre tento deň inšpirovala temnou gothikou. Viac zaujímavých outfitov a zábery z otvárania "Fashion room" Fera Mikloška nájdete v našej galérii vyššie"

