Separ po 4 dňoch v indonézskej base: SOM VONKU... Nebola to žiadna sranda!

Separ je už vonku! (Zdroj: RTVS)

Separ sa spolu so svojou priateľkou Cynthiou a kamarátmi vybrali dovolenkovať do Ázie. Následne na to sa presunuli do Indonézie. A tam sa stalo niečo s čím známy raper nerátal! Pár dní pobudol v chládku namiesto toho, aby oddychoval na pláži.

„Kontrolujte si cestovné dokumenty predtým, ako niekam idete. Taká Indonézia to berie dosť vážne. Pas mi končí o štyri mesiace, oni chcú šesť. Takže deportácia," vyjadril sa vtedy na sociálnej sieti Instagram.

(Zdroj: Instagram Separ)

Podmienky pobytu boli naozaj drsné. „Nárok na jedno jedlo za deň. Žiadna sprcha. Ale aspoň king size posteľ. Snáď v nej nežijú nejaké zloby," opísal. 4 dni, ktoré tam strávil, neboli med lízať. Aktuálne sa prihovoril svojim fanúšikom znova s tým, že už je vonku.

„Som vonku... Nebola to žiadna sranda, ale aspoň som sa poučil... Pred cestou kamkoľvek si skontrolujte pas a jeho expiráciu... Nezabudnite pozrieť koľko mesačnú expiráciu vyžadujú v krajine kam idete... Stretol som lepších aj horších ľudí, ale ďakujem každému, kto mi bol v tejto situácii nápomocný, od officerov, cez našu právničku, až k veľvyslancom. Zaujímavá skusenosť, ale dúfam, že už ju nikdy nezažijem... Byť zavretý pár dní neni sranda, nechcem si predstaviť čo musí byť, byť zavretý v cele na roky,“ uzavrel.