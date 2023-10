Slovenska Rošková rozbila český Let's dance: Diváci sú hotoví... Pozrite, čo dokázala s Krajčom!

(Zdroj: Profimedia)

BRATISLAVA/PRAHA - Včera na obrazovkách ČT1 odštartovalo premiérové kolo ďalšej sezóny StarDance - tanečnej súťaže, ktorá je obdobou nášho Let's dance. Do šou zlákali rovno dve naše stálice - za porotcovský stôl si v susednom Česku už niekoľkýkrát sadla Tatiana Drexler, Slovensko však najnovšie reprezentuje aj diva Dominika Rošková, ktorá počas minulých sezón patrila medzi naše TOP tanečnice a diváci si ju absolútne zamilovali. No a - teraz je jasné, že nielen tí naši!

Šou odštartovala vo veľkom štýle, no a obrovskú pozornosť si získala práve naša Dominika, ktorá tvorí tanečný pár so spevákom Richardom Krajčom. Hoci ani jeden z nich nevedel, do čoho ide, slovenskí diváci o Roškovej absolútne nepochybovali. Počas Let's dance už niekoľkokrát ukázala, čo dokáže zo svojho partnera vykresať a teraz opäť nesklamala.

Dvojica predviedla živelnú cha-chu a českí fanúšikovia šou zostali v absolútnom pomykove. Takéto niečo od lídra skupiny Kryštof absolútne nečakali. „Richard Krajčo a tanečnica Dominika Rošková si behom niekoľkých sekúnd podmanili publikum," hlásila oficiálna stránka šou Stardance. A z komentárov pod videom z ich vystúpenia je absolútne jasné, že tento pár si nepodmanil len prítomných v sále.

