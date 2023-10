Veľká KRITIKA od Modusu na Dj Buriana: Je to PLAGIÁT a… Neviem, čo si od toho sľubujú!

Ľubomír Stankovský zo skupiny Modus (Zdroj: Tibor Géci Mediacentral)

Kto z nás by nepoznal legendárnu kapelu Modus a ich nestarnúce hity. Jedným z najznámejších z nich je Ty, ja a môj brat, respektíve Sklíčka dotykov. Doteraz spomínaná skladba však nemala svoj videoklip a pred pár dňami ho samotný zakladateľ kapely Modus, Ľubomír Stankovský, predstavil počas digitálnej očisty od SPP, kde hlavnou myšlienkou bolo to, ako sa nenechať zahltiť technológiami a dobre spať.

Ľubomír Stankovský zo skupiny Modus (Zdroj: Tibor Géci Mediacentral)

Jeho prítomnosť sme si nenechali ujsť ani my, a tak sme si hudobníka vyspovedali. Okrem iného nás zaujímalo, čo hovorí na hudobnú tvorbu mladých autorov. „Bohužiaľ, súčasná tvorba je taká na chvíľočku,“ poznamenal hudobník pre Topky.sk.

Ľubomír Stankovský zo skupiny Modus (Zdroj: Tibor Géci Mediacentral)

A v tejto súvislosti sme chceli vedieť jeho názor k prerábke zmienenej skladby Sklíčka dotykov, s ktorou nedávno vyšiel von slovenský Dj Robert Burian. Zo samotnej reakcie umelca nám bolo jasné, že mu to nie je dvakrát pochuti a otvorene vyjadril veľkú kritiku.

„Videl som aj videoklip a používajú aj moju tvár tam,“ povedal na úvod Stankovský alias Kyslík a neskôr sa do mladých hudobníkov slovne pustil. „Nie som s tým stotožnený, ale však nech sa páči... Viete, to je ako, že máme šikovných maliarov, ktorí dokážu skopírovať Rembrandta, ale Rembrandt to nikdy nebude. Je to plagiát a kópia, len akýsi pokus a neviem, čo si od toho sľubujú,“ vyjadril sa bubeník v našom rozhovore a neskôr pritvrdil. „Nemá to energiu, takých úprav všelijakých piesní je strašne veľa a nič z toho,“ popísal ako to vidí on a potom to prišlo...

(Zdroj: Archív R.B.)

„Je to pokus. Mládenci chceli mať nejaký hit a si myslia, že keď okopírujú Sklíčka, že budú mať hit. No nebudú,“ dodal spevák. Každopádne ak si chcete pripomenúť originálnu skladbu, prinášame vám ju aj s prvým oficiálnym videoklipom práve tu.