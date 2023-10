Známu Slovenku OKRADLI v nákupnom centre: Som z toho v šoku... Zalarmovala políciu!

Známu Slovenku okradli! (Zdroj: pixabay.com)

Bývalú markizáčku Nikol Ďuriš Komorovú okradli v známom bratislavskom nákupnom centre. Dve ženy si ju doslova vytipovali a odcudzili jej nemalú finančnú hotovosť. Keď to zistila, ostala ako obarená... Toto nechce zažiť nikto!

„Išla som nakupovať veci do domácnosti a deťom. Vybrala som si dole v bankomate väčšiu hotovosť peňazí, ktorú som si dala do euroobalu. Keďže som bola riešiť nejaké úradné veci, mala som tam jeden papier v tom euroobale, ktorý som potrebovala vziať, tak som nič iné pri sebe nemala,” opísala pre Topky.sk.

Keďže nemala žiadnu kabelku, euroobal skryla pod oblečenie do nákupného košíka. „Košík som zahádzala vecami, ani by mi nenapadlo, že v uličke s vecami mi niekto rýchlo vytiahne papier s peniazmi,“ pokračovala. Až pri pokladni zistila, čo sa vlastne stalo.

„Vybrala som tie veci a zrazu, že kde je obálka, kde mám obálku?” chytila ju panika. Predavačky obal síce našli, ale zostal v ňom len spomínaný úradný dokument, občiansky preukaz a kľúče... Peniaze boli už fuč. „Čiže oni mi to vytiahli, vybrali peniaze a ten obal hodili do pánskeho oddelenia medzi regály,” opísala.

Fitness trénerka okamžite zalarmovala políciu. „Na polícii som to ohlásila, aj prišli a riešili sme to. Verím, že im to minimálne karma vráti. Som z toho v šoku, to už dnes aby sme sa báli vyjsť alebo deti pustiť samé na ihrisko, človek tu už nie je v bezpečí,“ dodala.

Nikol si myslí, že nebola jediná, ktorú v ten deň takto okradli a určite pokračovali aj do iných nákupných centier. Dávajte si pozor!

