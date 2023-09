TOTO Praha ešte nezažila: Famóznene VYZNANIE... V šoku bol aj Ďurovčík!

BRATISLAVA/PRAHA - Už je to nejaký ten mesiac, odkedy bol na Slovensku odpremiérovaný muzikál Vyznanie. Predstavenie, ktoré si naši krajania zamilovali, prekročilo hranice. Muzikál, ktorý vznikol pod dohľadom Jána Ďurovčíka, je preplnený ikonickými piesňami Modusu, Prúdov či Mariky Gombitovej. Ďurovčík v priebehu minuloročnej premiéry opäť ukázal, že je absolútnym majstrom svojho fachu a do predstavenia vyskladal taký talentovaný ansámbel, že už počas prestávky medzi dejstvami diváci búrlivo debatovali o tom, čo videli a počuli, pričom si z úžasných hercov nedokázali vybrať svojho favorita. A teraz konečne prekročili hranice!

O muzikáli Vyznanie toho naozaj netreba hovorit veľa. Ide o najúspešnejšie hit-predstavenie z dielne Jána Ďurovčíka, ktorý sa už rokmi stal akousi značkou najvyššej umeleckej kavality. Na Vyznaní sa však aktívne podieľal aj legendárny Janko Lehotský. S ich talentovaným tímom a emotívnym Vyznaním sa najnovšie vydali aj do stovežatej Prahy a Ďurovčík pre Topky.sk prizal, že mu to nebolo práve jedno, respektíve ľahostajné...

Keďže už osobne stál aj za muzikálmi, ktoré sa odohrali v Česku, vedel, že to nebude len také jednoduché. „Mám strach z obrovských očakávaní českého publika." Problémom bola vraj aj "jazyková bariéra". Tá na Slovensku neznamená až taký veľký problém, ale... „Keď sme robili Vodu a krv nad vodou, tie pesničky boli v pôvodnom znení. Ale herci hovorili česky," vysvetlil nám s tým, že tentokrát dostanú diváci dávku rýdzej slovenčiny, a to aj čo sa týka dialógov.

No a po troch večeroch, kedy svoje Vyznanie predviedol aj v Prahe, sú zrazu všetky obavy zažehnané. Predstavenie sa stretlo s obrovským úspechom, ktorý nečakal ani sám Ďurovčík. „Mal som obavy, netajil som to. Ale to, ako náš českí diváci prijali... A každý jedeň deň... To je... Niečo, čo som si ani nedokázal predstaviť. Ďakujeme, naozaj ĎAKUJEME," reagoval dojatý Ďurovčík. A o tom, že predstavenia dopadli nad očakávania celého ansámblu, svedčia aj slová jednej z jeho sólistiek.

„Včera to bol taký unikát, že DOVIDENIA! Neskutočne nás v Prahe prijali, po každej pesničke tlieskali, naozaj bolo cítiť podporu a nadšenie... A my sme išli na javisku asi ako nikdy. Darmo, atmosféra robí svoje. Všetky tri predstavenia boli neskutočné! Všetci boli úžasní a bolo to ako... Dali sme svoj životný výkon, naozaj! Ľudia šaleli, reagovali na všetko tak, ako mali a bolo to... Neviem to ani popísať," povedala pre Topky.sk Lenka LeRa Rakar, ktorá sa zhostila úlohy Omamy.

