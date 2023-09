Dobrík prehovoril o synovej LEUKÉMII: Mal veľké bolesti... Choroba sa rozvinula za 3 dni!

Herec Ján Dobrík prežíva najťažšie chvíle svojho života. (Zdroj: TV Markíza)

O náročnom životnom období sa ustarostení rodičia rozhovorili pre týždenník Šarm. Všetko to vraj začalo na začiatku letných prázdnin. „Večer šiesteho júla sa začal sťažovať na veľmi silné bolesti v krížovej časti chrbta, tak som s ním šiel v Žiline na pohotovosť. Odtiaľ nás poslali domov okolo pol jednej s tým, že lekári ani röntgenom, ani vyšetrením, ani rozborom moču neprišli na dôvod bolestí, ktoré mu medzitým dokonca ustúpili,“ opísal osudný deň Dobrík.

Bolesti sa však o pár hodín vrátili. „O pol piatej ráno sa znovu začal sťažovať s plačom na veľké bolesti slabín, tak sme na tú pohotovosť išli znovu. Syna už hospitalizovali. Vzali mu krv, podstúpil sono a hneď, ako prišli výsledky, doktorka si ma zavolala na chodbu. Oznámila mi, že nás sanitka prevezie na detskú onkológiu do Banskej Bystrice, pretože všetko nasvedčuje tomu, že Timko bude onkologický pacient,“ pokračoval herec.

„Tým, že je to akútna leukémia, symptómy sa rozvinuli v priebehu troch dní. Nebolo to niečo, čo by sme si mali alebo mohli všimnúť skôr. Navyše, ani na milisekundu mi nikdy nenapadlo, že by sa niečo také mohlo stať,“ pridala sa Dobríkova manželka Lenka. Chlapčekovi lekári diagnostikovali akútnu lymfoblastovu lekémiu (ALL) a intenzívna liečba bude trvať do Vianoc. Výsledky, našťastie, nasvedčujú, že zaberá.

„Hoci má Timko čerstvých sedem rokov, rozprával som sa s ním ako s dospelým človekom. Nezaťažoval som ho dátumami, termínmi, fázami liečby, ale vysvetlil som mu, čo má choré a v nemocnici sme preto, lebo to vedia vyliečiť doktori, ja to v jeho detskej izbe nedokážem. Preto sa riadime ich pokynmi,“ vyjadril sa Ján. Okrem syna má dvojica aj 12-ročnú dcéru, ktorú museli na priebeh bratovej choroby pripraviť.

„Ukázali sme jej fotky a všetko vysvetlili. Že deťom vypadajú vlasy, sú opuchnuté kvôli kortikosteroidom a lieky môžu ovplyvniť aj jeho správanie. Obe deti to v tomto smere zvládli. Naozaj sa s nimi bavíme priamo,“ vysvetlila Lenka. Malému bojovníkovi prajeme najmä veľa zdravia a rodičom veľa síl!