TOTO sú noví FARMÁRI: Markíza predstavila 5 mien... Páni, bude sa na čo pozerať!

Farma 15 je už za rohom! Televízia Markíza predstavila pred pár dňami novinky. Jednou z nových vecí je napríklad aj téma tohto ročníka. Na statku bude 15 farmárov, ktorí sa rozdelia do troch skupín, a to presnejšie na generácie X, Y, Z. Diváci tak budú môcť na obrazovkách sledovať, ktorej skupine to pôjde najlepšie.

No a najnovšie web markiza.sk predstavil najmladšiu z generácii. Známych je 5 mien, ktorí zabojujú o finančnú výhru. Toto sú oni:

Azra Sokira (19) - Je pôvodom z Macedónska. Netají sa tým, že s manuálnou prácou nemá žiadne skúsenosti. Azra je študenkou strednej školy.

Ema Minarovjech (21) - Pochádza z Bratislavy. Odmalička sa venuje hrám na počítači a chce v tom byť profesionálkou. Momentálne sa venuje práci čašníčky.

Sofia Babylonská (24) - Pochádza z Prešova. Študovala psychológiu, no prácu si našla v kasíne ako pokerová dílerka.

Michal Mičina (20) - Pochádza z Topoľčian. Študuje psychológiu učiteľstva, no zatiaľ nevie, čomu sa chce v živote venovať. Výhru by minul na zábavu.

Timotej Puchoň (22) - Pochádza z Cíferu. Na Farme sa chce zviditeľniť. V realite sa venuje hudbe a fotografovaniu. Plánuje zvíťaziť!

