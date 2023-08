Agresívna rakovina mamy Mira Jaroša: Je to vážne... Čakáme či liečba zaberie!

Miro Jaroš s maminou (Zdroj: Instagram M.J.)

Miro Jaroš má so svojou maminou naozaj skvelý vzťah. Svedčí o tom aj to, že s ňou udržiava naozaj blízky kontakt a pravidelne ju navštevuje. A teraz aj o niečo viac. Každú voľnú chvíľu sa snaží byť s ňou, pretože pred pár mesiacmi im lekári oznámili naozaj zdrvujúcu správu. Žene jeho života sa po troch rokoch vrátilo agresívne ochorenie, ktoré teraz udrelo ešte silnejšie.

Pani Štefánia trpí veľmi vzácnou formou rakoviny kože. Na karcinóm z Merkelových buniek sa na Slovensku lieči len 6 pacientov. Keďže operácia v tomto prípade nie je možná, odborníci jej nasadili imunoterapiu, ktorú momentálne podstupuje. Na nedávnej premiére filmu Meg 2: Návrat do hlbín sa nám zveril, ako to vníma a čo hovoria lekári.

Miro Jaroš s mamou (Zdroj: TV Markíza)

„Vnímam to tak, tak ako ma mama naučila, že život proste plynie a my sa snažíme zobrať si z neho to najlepšie, aby sme ráno vstávali s úsmevom a boli šťastní, že žijeme. Takže tie zlé veci prichádzajú. Bohužiaľ áno, je to pravda, že mama má metastázy a že je to niečo, s čím sa musíme celá rodina vysporiadať a prijať to - jednoducho žijeme ďalej," zveril sa spevák pre Topky.sk.

„Proste nie je teraz môj život, ani život mojich súrodencov alebo mojej mamy, hlavne teda, lebo o nej je reč, postavený okolo toho," pokračoval. Niečo sa u nich doma predsa len zmenilo. „Akonáhle mama ochorela, tak sme začali byť takí viacej rodinnejší ešte, čo je asi prirodzené a to sa mi veľmi páči. Aj tak ma to častejšie ťahá domov ísť ju pozrieť, ale to nastavenie také, že proste život ide ďalej a robíme najlepšie ako vieme," dodal.

Maminy Vratka Sirágiho a Mira Jaroša (Zdroj: TV Markíza)

Lekári sa však nijako nevedia vyjadriť. Miro s mamou momentálne čakajú na veľmi dôležitý dátum, ktorý povie viac. „Nevedia, lebo mama má takú agresívnu formu rakoviny kože... Je to, nebudem klamať, že nie je to vážne. Je to vážne, ale lekári hovoria, že teraz jej nasadili tú imunoterapiu, čo už je jediná vec iba, ktorá jej môže pomôcť, pretože nie sú postihnuté orgány, ktoré by sa dali vyoperovať," vyjadril sa.

„Znamená to vlastne to, že po siedmich dávkach imunoterapie sa spraví sken celého tela, kde sa zistí, že ako to ustupuje alebo či tá imunoterapia zaberá. My sme práve teraz v čakaní, 30. augusta má práve sken toho celého tela, kde teda máme veľkú vieru v to, že tá liečba nám zaberá, takže asi tak. Neviem teraz posúdiť, či je to lepšie, alebo ako na tom zdravotne sme,“ uzavrel. Ak si chcete vypočuť rozhovor s Mirom, nájdete ho vyššie.