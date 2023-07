Plačková ZÚRI: V jej podniku má ZLODEJOV... Naozaj pobrali ešte aj TOTO?!

(Zdroj: Instagram ZP)

Zuzanine podniky evidentne ľudia nenavštevujú len pre "vypimpované" nápoje a jedlo, ale aj aby si domov odniesli nejaký ten suvenír. To, že z kaviarní zmizli poháre či príbory, je to najmenej. „Ja sa nestačím čudovať, čo všetko sú už ľudia schopní pokradnúť. Je to tu pod kamerovým systémom a aj tak mi z lavičiek ukradli dosť drahé podsedáky. To však nie je všetko. Na pravidelnej báze dokupujem príbor a poháre a niektoré riady sú dokonca pozlatené,“ začala influencerka pre cas.sk.

Zuzana Plačková (Zdroj: Ján Zemiar)

Zuzana hovorí, že nechápe, na čo komu služí jeden kus lyžičky, pohára či taniera, čo ju však zrejme šokovalo ešte viac, je skutočnosť, že niektoré z príborov "dlhoprstí" menia za svoje staré, ktoré si priniesli z domu. Lepkavé ruky zlodejov okrem servisu neobišli ani zariadenie na toaletách. A to, čo si odtial "zákazníci" pobrali, je naozaj celkom slušný bizár.

„A už naozaj nepochopím, že nám ľudia kradnú použité vonné guľôčky zo záchodov alebo toaletný papier či iné hygienické pomôcky. Ako môže niekto prísť do podniku, zobrať si do kabelky náš toaletný papier a odísť? Niekto sa dokonca znížil až k tomu, že si z domu priniesol nádobu a vytlačil si do nej celé naše tekuté mydlo z dávkovača, ktoré máme na toalete. Je to nenormálne," dodala kráľovná slovenského Instagramu.

Tú možno táto situácia už čoskoro omrzí, no a zrejme by sa nik nečudoval, ak by začala zlodejov z kamerových záznamov zverejňovať aj na sociálnej sieti Instagram.

(Zdroj: Instagram ZP)