Premiéra filmu BARBIE: KOMPLIKÁCIE tehotnej markizáčky pred akciou a... Moderátorke takmer vypadok PRSNÍK!

BRATISLAVA - Včera sa jedno z bratislavských kín ponorilo do ružovej. Postarala sa o to dlhoočakávaná predpremiéra filmu Barbie. Známe osobnosti zavítali do spoločnosti v extravagantných outfitoch. V jednom takom prišla aj známa moderátorka, ktorej pri určitých pohyboch takmer zo šiat vypadol prsník. No a čo čert nechcel, markizáčke sa tesne pred akciou prihodili nečakané komplikácie. Toto pozná asi každá tehuľka!

Film Barbie už uzrel svetlo sveta aj na Slovensku! Dlhoočakávanú predpremiéru si prišlo užiť mnoho známych tvárí zo sveta šoubiznisu. A takmer všetci sa zladili do ružových tónov. Do kín ich neprilákal len príbeh o legendárnej bábike, ktorá zdobí pulty obchodov dodnes, ale aj špičkové obsadenie.

V hlavných úlohách sa ukázali herečka Margot Robbie ako Barbie a herec Ryan Gosling ako Ken. A pár "barbín" a "kenov" sa našlo aj v jednom z bratislavských kín. Dress code dodržala aj slovenská moderátorka Mária Zelinová, ktorá prišla v ružových mini šatách. Nadôležitejší kúsok celého outfitu doplnila ružovými sandálikmi na opätku a ružovou kabelkou.

Toto však nedomyslela! Pri fotení so speváčkou Ronie jej takmer spopod šiat vypadol prsník. Postaral sa o to odvážny výstrih, ktorý pri určitých pohyboch moderátorky poodhaľoval aj o čo si viac, než chcela. Chýbalo len málo... Ale svojím vzhľadom by pokojne mohla konkurovať nejednej bábike Barbie. Do spoločnosti prišla aj so svojím Kenom, partnerom Tomášom.

Na premiéru filmu zavítala aj exfarmárka Lucia Almaksus, predtým Gachulincová, ktorá je momentálne vo vysokom štádiu tehotenstva. A istými komplikáciami si pred akciou prešla aj ona sama! Toto poznajú snáď všetky tehuľky v posledných mesiacoch.

„Aj som mala celkom dobrú náladu, kým som sa nešla obliekať. Namaľovala som sa, vyšiel mi super mejkap, krásne vlasy, vedela som, čo si oblečiem. Ako som sa do toho dávala, boli to biele šaty, proste moja koža asi farbí, tak ako som si ich natiahla na seba, trápila som sa, dychčala som, aby som to pretiahla cez to celé telo, lebo boli príliš obtiahnuté, tak sa trochu zafarbili od hnedej, tak to som čistila,” posťažovala sa na svojom Instagrame.

Po tom, ako sa úspešne obliekla do šiat, nastal ďalší problém. „No a to som nevedela, čo je to obuť si čižmy,” pokračovala. Lula mala totiž problém natiahnuť si ich na nohy, keďže ich mala trošku aj opuchnuté. Sama priznala, že pri obúvaní hrešila. Určite to nebolo nič príjemné, ale nakoniec dopadlo všetko dobre a keď prišla do kina, tak zažiarila.

To, ako to vyzeralo na včerajšej predpremiére, si môžete pozrieť v našej galérii vyššie. Medzi pozvanými nechýbala napríklad bývalá moderátorka Lucia Forman Habancová, moderátor Andrej Bičan s partnerkou či herečka Zuzana Vačková s dcérou.