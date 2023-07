Johnny Mečoch sa čoskoro stane OTCOM: Zoznámenie s partnerkou bolo OSUDOVÉ!

Hoci sa Johny verejne prezentuje najmä tancom, nie je žiadnym tajomstvom, že je šťastne zadaný a už onedlho sa stane otcom. Mnohí ľudia si ho až dodnes spájajú s jeho kolegňou Melániou Kasenčákovou. Tanečníci totiž tvorili pár, už sú to však roky, odkedy išiel každý z nich svojou cestou. Temperamentná "Lady Mel" je už dvojnásobnou mamičkou a je vydatá za talianskeho fešáka Enrica, no a Johny sa teraz teší na svojho prvého potomka, ktorého mu na svet privedie krásna Petra.

Zdroj: Instagram P.B.

Keď sme sa Johnym stretli, zaujímalo nás, ako sa cítil, keď sa dozvedel, že sa z neho stane otec. „Bolo to také dosť zaujímavé, pretože niečo mi hovorilo, že som to vedel. No a na Vianoce sa moja Peťka dala pod stromček a že má pre mňa darček. Ja som sa otočil a bola pod stromčekom. Hovorí, že ja som tvoj vianočný darček! Ale to ešte nevedela, že je v požehnanom stave,” prezradil nám sympatický tanečník, ktorý dodal, že už vtedy cítil, že život sa im čochvíľa zmení.

Johnny Mečoch

Zdroj: Maarty von B

„Intuícia mi hovorila, že tam niečo je, niečo viac. A ona si robila aj test v tom čase. Len tie testy sú také, že nič nám nevyšlo a neskôr zas si ho urobila o mesiac... Takže mal som dvojnásobne krásny darček. Na Vianoce som dostal moju Peťku a po mesiaci test, ktorý naozaj vyšiel pozitívne,” povedal pre Topky.sk budúci otecko.

Johny zároveň priznal, že už teraz sa nevie dočkať toho, čo ich s milovanou Petrou a bábätkom čaká a že po chvíli, kedy sa z nich stanú rodičia, obaja túžili už dlhšie „Celé sa to tak vo mne uvoľnilo, že prichádza niečo nové, nová doba. A pravda je taká, že obidvaja sme to chceli roky, možno s inými partnermi... A toto bol pre mňa taký moment, že o 5 minút 12. Že existuje šťastie a osvietilo môj život, na ktorom stále pracujem aj s mojou úžasnou partnerkou,” zveril sa tanečník, ktorý nám prezradil aj to, ako plánuje skĺbiť rodičovské povinnosti so svojou kariérou. Viac sa už ale dozviete v našom videu!