Nevesta z Ruže sa vracia na Ukrajinu: Do nebezpečnej oblasti... Bojím sa!

SLOVENSKO/UKRAJINA - Martine Felonenko (21) sa, ako každému občanovi Ukrajiny, zmenil život minulý rok 24. februára, keď ruské vojská zaútočili na jej rodnú krajinu. Blondínka pochádza z ohrozenej oblasti Záporožia a hoci žije na Slovensku od svojich 13 rokov, časť jej rodiny tam stále býva. Teraz sa rozhodla do svojej zeme vrátiť. Netají však strach!

24. február 2022 sa zapíše do histórie ako deň, keď Rusko vstúpilo na územie Ukrajiny a krajinu začalo bombardovať. Vydesení ukrajinskí občania začali vo veľkom opúšťať svoju rodnú zem, so sebou brali len to najnutnejšie a ostatné veci nechávali napospas osudu. Avšak, našli sa aj takí, ktorí na okupovanom území ostali.

To je prípad aj rodiny markizáckej nevesty Martiny Felonenko. Blondínka síce žije od svojich 13 rokov na Slovensku, ale jej rodná krajina má stále miesto v jej srdci. Pravidelne to dokazuje aj na sociálnych sieťach, kde pridáva príspevky vyjadrujúce podporu Ukrajine. Najnovšie sa rozhodla, že sa do svojej zeme vráti.

Galéria fotiek () Zdroj: Instagram M.F.

My sme ju preto kontaktovali, aby nám prezradila, čo ju k tomu viedlo. „Idem na návštevu k svojej rodine a za kamarátmi tiež. Takisto tam mám nejaké povinnosti,” prezradila pre Topky.sk. Martina pochádza z oblasti Záporožia, ktorá sa stále považuje za nebezpečnú zónu. Každému preto príde na um, či kráska nemá strach. „Samozrejme, že sa trošku bojím, ale verím, že všetko bude nakoniec v poriadku,” povedala nám.

Martina sa chystá za svojimi starými rodičmi, ktorí tam naďalej žijú „Pre nich je cestovanie a aklimatizácia v inej krajine ťažká, oni chcú ostať už u seba doma,” vyjadrila sa. Aj keď podstupuje isté riziko, rozhodla sa ísť do toho. „Je tam moja rodina, takže mi to je jedno! Chcem a musím ich vidieť,” dodala odhodlane na záver.