Priznanie snúbenice Roba Beňa (†54) po 6 rokov: Keď zomrel, musela vyhľadať POMOC... Dnes je opäť šťastná!

Budú to už skoro 3 týždne, čo Slovensko obletela šokujúca správa o náhlom úmrtí len 43-ročného herca Daniela Heribana. To, čo aktuálne prežíva jeho manželka Kamila, dôverne pozná aj Lenka Kapustová, snúbenica Roba Beňa, ktorý rovnako náhle zomrel pred 6 rokmi. Týždenník Šarm ju v tejto súvislosti oslovil, čo by herečke poradila: „Potrebuje len vieru, pokoj a čas. A svoje deti.“

Zaspomínala aj na najťažšie chvíle svojho života. „Bola som paralyzovaná. Neverila som. A moja myseľ to nevedela stráviť. Bol to zmätok a chaos emócií. Beznádej a bezmocnosť. Žiadna správa o smrti nie je príjemná, zvlášť ak ide o náhle úmrtie. Nehovoriac, ak je to blízka osoba. Je to bolesť, ktorá zožiera,“ otvorila staré rany Lenka, ktorá si po snúbencovej smrti vzala jeho priezvisko.

Priblížila tiež, čím si v tých chvíľach prechádzala. „Smrť otca dieťaťa alebo detí je zásah do kruhu ako každý strata. Žena zostane sama a díva sa na dieťa a v tom momente sa prebudí akýsi pud, inštinkt. Začne prioritne chrániť dieťa, jeho emócie, jeho potreby. Žena, tak ako muž, dokáže všetko, keď musí, chce alebo potrebuje. Život sa, samozrejme, zmení o 180 stupňov. Človek zostane sám so svojimi pocitmi, povinnosťami, so všetkým. Azda nikto nechce byť sám,“ priblížila Lenka.

„Mne pomohlo uvedomiť si, že mám dieťa a to dieťa ma potrebuje. Celú svoju energiu som obrátila na starostlivosť o Nikolu a domácnosť. Veľa som pracovala, vybavovala, starala sa. Rodina a priatelia mi boli oporou. A v neposlednom rade v takýchto situáciách pomáha organizácia Plamienok. Starajú sa o dušu a prežívanie detí po strate rodiča alebo súrodenca, ale starajú sa aj o rodičov. Vedú smútočné terapie, organizujú detské tábory. Nemalo by byť hanbou vyhľadať takúto pomoc,“ radí Beňová.

Najťažšie roky prijímania smutnej skutočnosti, má Lenka už za sebou. Po troch rokoch smútenia našla opäť šťastie po boku nového muža - niekdajšieho šéfa Národnej ústredne Interpolu Róberta Garaja. Dvojica spolu žije v rodinnom dome v Senci, spolu s Beňovej synom Nikolom a partnerovou dcérou. „Robert je veľmi starostlivý, je skvelým otcom pre svoju dcéru a vzorom pre Nikolu. S rovnakou láskou sa stará o nás všetkých. Nikolu sprevádza mužskou cestou, čo by som ja sama len ťažko dokázala. Každý deň som vďačná za to, že sme sa stretli,“ dodala.