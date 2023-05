Ďalša BITKA Farmárov: Michal ROZBIL Braňa zo Survivor a Šimon... ČOŽEEE?

Galéria fotiek (2) Zdroj: Fight Night Challenge

TRNAVA - Za nami je ďalší galavečer Fight Night Challenge, kde sa okrem profi zápasníkov aj tentokrát predviedli aj známe osobnosti. Vrcholom večera bol súboj rapera Patrika Rytmusa Vrbovského, no do ringu nastúpili aj farmári Šimon Koleň a Michal Mošpán, ktorí súperili so súťažiacimi zo Survivor - Braňom Martanovičom a Nathanom Dzabom. A veru, bolo sa na čo pozerať!