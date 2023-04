Internet má novú HVIEZDU: Pani z Bez servítky BRUTÁLNE PERLILA... SKOLABUJETE od smiechu!

BRATISLAVA - Čo si budeme hovoriť, jojkárska šou Bez servítky je studnicou kontroverznosti a výrokov, na ktoré človek len ta nezabudne. Lenže teraz tu máme jeden, z ktorého sa stane legenda. Táto pani do vrecka strčí aj ikonickú tetu Kajšmentke!

Súčasťou partie, ktorá varí tento týždeň, je aj sympatická pani Anička. Tú hneď v úvode šokovalo, že jej kolega je vegán. Ona totiž vôbec netušila, čo to znamená, a tak jej to Robo musel vysvetliť. Po tom, čo opísal, že nekonzumuje žiadne živočíšne produkty, jej to nedalo okomentovať. „Preto je ten chlapec taký chudý. Lebo neje žiadne mäsko," povedala s ľútosťou v hlase, akoby si Robo ubližoval.

A to ani zďaleka nebolo všetko. Následne prišli také hlášky, že od smiechu začal doslova kolabovať celý internet. Viac sa dočítate TU, kde nájdete aj VIDEO!