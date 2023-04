20 rokov od EROTICKÉHO Peříčka: Belohorcovej SPOVEĎ… Nemiesto honoráru VÝPOVEĎ!

Pamätáte si ešte na jednu z prvých erotických relácií TV Nova, Peříčko? Písal sa rok 1997 kedy sa slovenskej moderátorke Zuzane Belohorcovej naskytla jedinečná a zároveň pikantná príležitosť, byť súčasťou tohto programu, ako jedna z moderátoriek. Od prvej klapky uplynulo už 20 rokov.

Pre niekoho to v tom čase mohli byť pred televíznymi obrazovkami vôbec prvé erotické zážitky a fantázie. Na svoje pôsobenie v tejto pikantnej šou si zaspomínala aj samotná Zuzana, ktorá bola pred pár dňami vyspovedaná moderátorkou Gabrielou Wolfovou v podcaste Super Chat. Okrem aktuálnych tém sa blondínka vrátila aj k začiatkom s erotickou šou.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že sexi moderátorka je priebojná a ide si za svojím, no nie vždy to tak bolo a aj teraz sa skôr necháva takpovediac unášať prúdom. „Nikdy som nebola taký ten typ, že by som niečo tak nasilu robila a vždy mi hovorili, že som možno asi také to dieťa šťasteny, ktoré bolo možno v správny moment na správnom mieste a keď som to nechala tak voľne plynúť, tak vždy sa vlastne nadväzovalo,“ začala v rozhovore Zuzana s tým, že nepatrila k ľuďom, ktorí by išli takpovediac cez mŕtvoly.

„Ja keď si aj spomeniem, keď som vlastne na Nove robila Peříčko, tak v deň, kedy som si išla vypýtať vyšší honorár a dohodnúť si ešte lepšie podmienky, tak vlastne mi oznámili, že Peříčko končí a tak som dostala výpoveď,“ prezradila Zuzana.

Nebola z toho však vôbec zrútená, pretože sa jej naskytla ďalšia ponuka. „Hneď poobede v ten deň som mala pracovné stretnutie,“ pokračovala dnes už šťastná mamička. „Ráno som prišla o prácu a poobede som mala nový džob,“ dodala moderátorka. To už Zuzana mala svoju vlastnú šou Zuzana Night v jednom z najznámejších českých rádií.

Skutočne jej začiatky boli všelijaké a ako aj ona sama povedala, rada si na to spomína, A veruže má načo. No dodnes je však pre mnohých, a to najmä pánov akousi platonickou láskou zabalenou do šteklivého obsahu. Ruku na srdce. Kto z vás si Peříčko s ňou nikdy nepozrel?