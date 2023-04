Kucherenko zvalcovala Instagram: Chcela predať parfém, ale... POZOR, PRSIA na úteku!

Sexi blondínka totiž parfém prezentovala v pomerne odvážnom oblečení. Na sebe mala len župan, ktorý bol uviazaný tak, že Silvii trčali prakticky celé prsia, No a pri správnom uhle sa chvíľku zdalo, že stačí pár sekúnd a príde k poriadne pikantnej nehode. Kucherenko si ale všimla, že jej toho vykúka viac než dosť a župan si trošku upravila.

Lenže rozruch stihla spôsobiť aj tak. A viac ako na prezentovanú vôňu sa fanúšikovia na Instagrame zamerali práve na jej napumpovaný hrudník. „Kozičky sú k tomu? Keď ich takto na voľno ukazuješ,” ozval sa hneď istý pán a pridal sa ďalší. „Top telo,” slintal nad odhalenými prednosťami celebritnej blondínky.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram S.K.

Potrebu ozvať sa ale mali aj ženy. „Čistá provokácia,” rypla si jedna zo sledovateliek, načo jej Silvia zakontrovala len suchým „A?” Nuž, ak to bol zo Silviinej strany ťah, ako upriamiť pozornosť na parfém, veľmi jej to nevyšlo. Predsa len, všimli by ste si niečo iné, ako jej prsia?