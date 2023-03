Herec Batthyany o PRVEJ SEXUÁLNEJ SKÚSENOSTI: O panictvo prišiel s UČITEĽKOU!

Galéria fotiek (1) Peter Batthyany

BRATISLAVA - Petra Batthyanyho (56) si pozvala do rádia Viva legendárna dvojica z relácie K-FUN. Otázky na telo tentokrát prezradili o hercovi naozaj zaujímavé veci. V živom vysielaní totižto prezradil, že prvý sex mal s učiteľkou už ako tínedžer. No, povedali by ste to na neho?